App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
2,54 T
Hyperliquid-Kurs79,12 3.12%
Bitcoin-Kurs73.964,29 -0.04%
Ethereum-Kurs2.379,79 0.10%
XRP-Kurs1,32 -1.61%
BNB-Kurs679,41 0.04%
Hyperliquid-Kurs79,12 3.12%
Solana-Kurs103,91 -1.54%
TRON-Kurs0,293794 -1.99%
Dogecoin-Kurs0,083421 -0.88%
Cardano-Kurs0,218199 -0.35%
Zcash-Kurs1.219,22 -3.11%
Chainlink-Kurs12,62 -0.61%
Pi Network-Kurs0,079636 -1.63%
XRP Ledger vs. Ethereum 

Ripple-Stablecoin wächst in einem Monat um fast 60 Prozent

Was für ein Monat für Ripple – allein im August kamen beinah 900 Millionen RLUSD dazu. Die Mehrheit liegt aber nicht auf dem XRP-Ledger.

Jan-Malte Minnerup
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Brad Garlinghouse neben einer XRP-Münze

Beitragsbild: picture alliance I Fotomontage

 | Fast jeder fünfte RLUSD steckt in DeFi-Protokollen

Das Wachstum des RLUSD-Stablecoins von Ripple geht munter weiter. Nicht einmal zwei Jahre nach dem Start befinden sich bereits Token im Milliardenwert im Umlauf und vor allem in den letzten Monaten hat die Entwicklung noch einmal deutlich an Fahrt aufgenommen.

RLUSD legt um fast 900 Millionen US-Dollar zu

Ende Juli befanden sich laut dem von Ripple veröffentlichten Attestierungsbericht noch gerade einmal 1,46 Milliarden RLUSD im Umlauf. Nur einen Monat später waren es bereits 2,33 Milliarden, was einem Wachstum von knapp 59 Prozent entspricht. Vor allem die Entwicklung in der zweiten Monatshälfte sticht dabei heraus. Von den 862 Millionen neuen Token kamen 563 Millionen Token erst in den letzten beiden August-Wochen dazu.

Seitdem hat das Wachstum allerdings deutlich an Fahrt verloren. Zum 24. September weist Ripple ein Umlaufvermögen von 2,41 Milliarden RLUSD aus, was gegenüber Ende August einem Anstieg von vergleichsweise geringen 3,6 Prozent entspricht.

Ethereum bleibt für RLUSD entscheidend

Ein Großteil der Stablecoins liegt zudem außerhalb von Ripples eigener Blockchain. Mit 1,39 Milliarden US-Dollar befinden sich knapp 58 Prozent des gesamten RLUSD-Bestandes auf Ethereum, obwohl das Unternehmen mit dem XRP Ledger über eine eigene Infrastruktur für Zahlungen und die Ausgabe digitaler Vermögenswerte verfügt. Dass sich bislang dennoch Ethereum als wichtigstes Netzwerk durchsetzen konnte, dürfte an dessen deutlich größerem DeFi-Ökosystem liegen.

Stablecoins können dort auch als Sicherheit für Kredite hinterlegt oder in Liquiditätspools eingesetzt werden. Diese Entwicklung lässt sich auch bei RLUSD beobachten, wo inzwischen 454 Millionen US-Dollar in entsprechenden DeFi-Protokollen gebunden sind und somit fast jeder fünfte ausgegebene Ripple-Stablecoin in DeFi-Anwendungen landet.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Ein Quantencomputer
Quantenphysiker Markus Pflitsch im Interview Kann Bitcoin geknackt werden? Quanten-Experte warnt
XRP-Münze und Chartbild
Ripple-Rallye in Sicht?XRP-Prognose 2026: Wie viel Kurspotenzial im Bullrun noch bleibt
HYPE-Token vor einem grünen Hintergrund
KursanalyseHyperliquid-Kursanalyse: Steht eine größere Korrektur bevor?
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitway
1,27
26.02%
Stacks
0,337446
19.32%
Midnight
0,038738
17.65%
XDC Network
0,031503
4.79%
Cronos
0,061839
4.36%
JUST
0,118013
3.87%
Hyperliquid
79,12
3.12%
Aave
145,69
2.81%
Lighter
3,51
1.80%
Gate
9,76
1.71%
Quant
248,05
-10.43%
Akedo
0,027989
-5.13%
Filecoin
0,897858
-4.71%
Morpho
2,17
-4.70%
POL (ex-MATIC)
0,097673
-4.45%
Dash
52,19
-4.34%
Internet Computer
2,90
-4.15%
Sky
0,069766
-3.89%
Aptos
0,681098
-3.70%
NEAR Protocol
4,51
-3.61%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren