Was für ein Monat für Ripple – allein im August kamen beinah 900 Millionen RLUSD dazu. Die Mehrheit liegt aber nicht auf dem XRP-Ledger.

Ripple-Stablecoin wächst in einem Monat um fast 60 Prozent

Ripple-Stablecoin wächst in einem Monat um fast 60 Prozent

Das Wachstum des RLUSD-Stablecoins von Ripple geht munter weiter. Nicht einmal zwei Jahre nach dem Start befinden sich bereits Token im Milliardenwert im Umlauf und vor allem in den letzten Monaten hat die Entwicklung noch einmal deutlich an Fahrt aufgenommen.

RLUSD legt um fast 900 Millionen US-Dollar zu

Ende Juli befanden sich laut dem von Ripple veröffentlichten Attestierungsbericht noch gerade einmal 1,46 Milliarden RLUSD im Umlauf. Nur einen Monat später waren es bereits 2,33 Milliarden, was einem Wachstum von knapp 59 Prozent entspricht. Vor allem die Entwicklung in der zweiten Monatshälfte sticht dabei heraus. Von den 862 Millionen neuen Token kamen 563 Millionen Token erst in den letzten beiden August-Wochen dazu.

The $RLUSD monthly independent attestation for August is now live! And your quick rundown of the latest…



1/ $RLUSD continues to climb, reaching ~$2.4B in market cap, up more than 50% in a month. What’s more exciting… average daily activity has more than tripled since the start… — Jack McDonald (@_JackMcDonald_) September 30, 2026

Seitdem hat das Wachstum allerdings deutlich an Fahrt verloren. Zum 24. September weist Ripple ein Umlaufvermögen von 2,41 Milliarden RLUSD aus, was gegenüber Ende August einem Anstieg von vergleichsweise geringen 3,6 Prozent entspricht.

Ethereum bleibt für RLUSD entscheidend

Ein Großteil der Stablecoins liegt zudem außerhalb von Ripples eigener Blockchain. Mit 1,39 Milliarden US-Dollar befinden sich knapp 58 Prozent des gesamten RLUSD-Bestandes auf Ethereum, obwohl das Unternehmen mit dem XRP Ledger über eine eigene Infrastruktur für Zahlungen und die Ausgabe digitaler Vermögenswerte verfügt. Dass sich bislang dennoch Ethereum als wichtigstes Netzwerk durchsetzen konnte, dürfte an dessen deutlich größerem DeFi-Ökosystem liegen.

Stablecoins können dort auch als Sicherheit für Kredite hinterlegt oder in Liquiditätspools eingesetzt werden. Diese Entwicklung lässt sich auch bei RLUSD beobachten, wo inzwischen 454 Millionen US-Dollar in entsprechenden DeFi-Protokollen gebunden sind und somit fast jeder fünfte ausgegebene Ripple-Stablecoin in DeFi-Anwendungen landet.