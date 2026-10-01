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Krypto-Initiative 

Aufstand gegen MiCA: 50.000 EU-Bürger wollen Stablecoin-Rewards

Mehr als 50.000 Menschen fordern von der EU-Kommission eine Lockerung der Regeln für Stablecoin-Rewards. Europas Zentralbanken drängen jedoch in die entgegengesetzte Richtung.

Dominic Döllel
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EU-Flagge vor Parlament

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die EU steht in der Kritik der Bürger

Mehr als 50.000 Unterstützer der Krypto-Initiative Stand With Crypto EU haben sich im Zuge der MiCA-Überprüfung an die Europäische Kommission gewandt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt. Sie fordern, dass regulierte Stablecoins ihren Haltern künftig Rewards bieten dürfen. Die Konsultation zur Überprüfung der europäischen Krypto-Regulierung endete am 30. September.

Streit um Zinsen und Rewards auf Stablecoins

Die MiCA-Regulierung untersagt es Stablecoin-Emittenten und Krypto-Plattformen faktisch, Zinsen und Rewards auf Stablecoins zu zahlen. Die Schreiben an die EU-Kommission fordern nun eine Lockerung für regulierte Angebote. Nutzer sollten demnach durch die Wahl eines regulierten Stablecoins nicht schlechter gestellt werden als bei Bank- oder anderen E-Geld-Produkten.

Auch einfache und transparente Anreize wie Cashback, Treuevorteile oder Gebührenermäßigungen sollten unter klaren Regeln möglich sein. Europas Zentralbanken verfolgen einen anderen Ansatz: In ihrer Stellungnahme vom 22. September forderten sie, das bestehende Verbot auf Krypto-Lending, Kreditgeschäfte und Staking auszuweiten, sofern dadurch indirekte Renditen entstehen.

Zehntausende EU-Bürger haben sich die Zeit genommen

Harry Pearce-Gould, General Manager von Stand With Crypto EU, sieht in der hohen Beteiligung ein deutliches Signal an Brüssel. “Zehntausende EU-Bürger haben sich die Zeit genommen, der Kommission wegen einer einzigen Regel zu schreiben”, erklärt er.

Pierre-Andréa Bozicas von 50 Partners warnt vor Folgen für europäische Krypto-Unternehmen. Gründer können ihre Unternehmen schließlich überall aufbauen. Machen europäische Regeln Stablecoin-Produkte weniger wettbewerbsfähig als in den USA oder Asien, könnten Teams und Fachkräfte in Märkte abwandern, in denen bessere Wettbewerbsbedingungen herrschen. Die MiCA-Überprüfung sei aus seiner Sicht eine Gelegenheit, sie in Europa zu halten.

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