Eine Memecoin Traderin hat mit einem Einsatz von nur 120 US-Dollar innerhalb weniger Stunden einen außergewöhnlichen Gewinn erzielt. Für den Betrag kaufte die Traderin 19,1 Millionen Niu-Lai-Token auf der BNB Chain. Zum Zeitpunkt ihres Einstiegs lag die Marktkapitalisierung des noch jungen Projekts bei lediglich rund 6.270 US-Dollar.
Einen Teil ihrer Position hat sie inzwischen verkauft. Insgesamt 9,1 Millionen Token brachten ihr rund 25.900 US-Dollar ein, weitere zehn Millionen Niu Lai befinden sich weiterhin in ihrer Wallet und wurden zuletzt mit rund 180.200 US-Dollar bewertet. Der tatsächliche Gewinn fällt damit bislang deutlich niedriger aus als die genannten 205.800 US-Dollar, da ein Großteil weiterhin vom Kurs und der verfügbaren Liquidität abhängt.
Krypto-Gewinn birgt enormes Risiko
Niu Lai wurde erst Mitte August 2026 gestartet und basiert auf einem chinesischen Animationsfilm, der zuvor in sozialen Netzwerken viral gegangen war. Dieses Momentum sorgte für eine hohe Nachfrage nach dem Memecoin. Die Traderin erklärte später selbst, dass sie bereits seit Jahren mit Memecoins handele und dadurch gelernt habe, Kapitalströme in diesem Markt frühzeitig zu erkennen.
Ob sich die verbliebenen Token tatsächlich für rund 180.200 US-Dollar verkaufen lassen, ist allerdings offen. Bei kleinen Memecoins kann eine größere Verkaufsorder erhebliche Kursverluste auslösen. Der auf dem Papier ausgewiesene Wert einer Position entspricht deshalb nicht zwangsläufig dem Betrag, den ein Anleger beim Verkauf tatsächlich erhält.
Der außergewöhnliche Gewinn darf auch nicht darüber hinwegtäuschen, wie hoch das Verlustrisiko bei solchen Spekulationen ist. Viele neu gestartete Memecoins verlieren innerhalb kurzer Zeit mehr als 90 Prozent ihres Wertes. Hinzu kommen geringe Liquidität, mögliche Kursmanipulationen und Rug Pulls, bei denen Anleger im schlimmsten Fall einen Totalverlust erleiden können.
Der Fall Niu Lai gehört damit zu den seltenen Erfolgsgeschichten, die in sozialen Netzwerken besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Wesentlich weniger sichtbar sind die zahlreichen Trades, bei denen Anleger einen Großteil oder sogar ihren gesamten Einsatz verlieren. Wer in Memecoins investiert, spekuliert daher auf extreme Kursbewegungen und muss jederzeit mit einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals rechnen.