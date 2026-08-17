Aus einem Einsatz von 120 US-Dollar wurde innerhalb weniger Stunden ein kleines Vermögen. Ob die Traderin ihren Memecoin-Gewinn vollständig realisieren kann, ist jedoch offen.

Aus 120 US-Dollar wird ein Vermögen: Dieser Krypto-Trade hat jedoch einen Haken

Aus 120 US-Dollar wird ein Vermögen: Dieser Krypto-Trade hat jedoch einen Haken

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Eine Traderin erzielt mit 120 US-Dollar in wenigen Stunden außergewöhnliche Gewinne mit Niu-Lai-Token. â³

Der Erfolg birgt jedoch hohe Risiken, da viele Memecoins drastisch an Wert verlieren können. â³

Eine Memecoin Traderin hat mit einem Einsatz von nur 120 US-Dollar innerhalb weniger Stunden einen außergewöhnlichen Gewinn erzielt. Für den Betrag kaufte die Traderin 19,1 Millionen Niu-Lai-Token auf der BNB Chain. Zum Zeitpunkt ihres Einstiegs lag die Marktkapitalisierung des noch jungen Projekts bei lediglich rund 6.270 US-Dollar.

What can you do with $120?



This guy made $205.8K with only $120, an 822x return!



He spent $120 to buy 19.1M $牛来, then sold 9.1M $牛来 for $25.9K and still holds 10M $牛来 ($180.2K).



Total profit: $205.8K.



Wallet: 0x639cf6961b227d73fc4015380104249571c73da4 pic.twitter.com/TXH18kCy8B — Lookonchain (@lookonchain) August 16, 2026

Einen Teil ihrer Position hat sie inzwischen verkauft. Insgesamt 9,1 Millionen Token brachten ihr rund 25.900 US-Dollar ein, weitere zehn Millionen Niu Lai befinden sich weiterhin in ihrer Wallet und wurden zuletzt mit rund 180.200 US-Dollar bewertet. Der tatsächliche Gewinn fällt damit bislang deutlich niedriger aus als die genannten 205.800 US-Dollar, da ein Großteil weiterhin vom Kurs und der verfügbaren Liquidität abhängt.

Krypto-Gewinn birgt enormes Risiko

Niu Lai wurde erst Mitte August 2026 gestartet und basiert auf einem chinesischen Animationsfilm, der zuvor in sozialen Netzwerken viral gegangen war. Dieses Momentum sorgte für eine hohe Nachfrage nach dem Memecoin. Die Traderin erklärte später selbst, dass sie bereits seit Jahren mit Memecoins handele und dadurch gelernt habe, Kapitalströme in diesem Markt frühzeitig zu erkennen.

Ob sich die verbliebenen Token tatsächlich für rund 180.200 US-Dollar verkaufen lassen, ist allerdings offen. Bei kleinen Memecoins kann eine größere Verkaufsorder erhebliche Kursverluste auslösen. Der auf dem Papier ausgewiesene Wert einer Position entspricht deshalb nicht zwangsläufig dem Betrag, den ein Anleger beim Verkauf tatsächlich erhält.

Der außergewöhnliche Gewinn darf auch nicht darüber hinwegtäuschen, wie hoch das Verlustrisiko bei solchen Spekulationen ist. Viele neu gestartete Memecoins verlieren innerhalb kurzer Zeit mehr als 90 Prozent ihres Wertes. Hinzu kommen geringe Liquidität, mögliche Kursmanipulationen und Rug Pulls, bei denen Anleger im schlimmsten Fall einen Totalverlust erleiden können.

Der Fall Niu Lai gehört damit zu den seltenen Erfolgsgeschichten, die in sozialen Netzwerken besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Wesentlich weniger sichtbar sind die zahlreichen Trades, bei denen Anleger einen Großteil oder sogar ihren gesamten Einsatz verlieren. Wer in Memecoins investiert, spekuliert daher auf extreme Kursbewegungen und muss jederzeit mit einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals rechnen.