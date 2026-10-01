Weiss Crypto setzt auf Midnight und Charles Hoskinson sieht das Protokoll vor Zcash. So weit könnte die Rallye jetzt noch gehen.

Wird Midnight einer der besten Krypto-Performer der nächsten 24 Monate?

Wird Midnight einer der besten Krypto-Performer der nächsten 24 Monate?

Anleger von Midnight dürften angesichts der aktuellen Kursentwicklung aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Ein Kursplus von über 20 Prozent auf Tagesbasis und ein Anstieg von 260 Prozent seit Mitte August machen den noch jungen Privacy-Coin zu einem der stärksten Gewinner am Krypto-Markt.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Projekt durch eine ungewöhnlich optimistische Einschätzung von Weiss Crypto. Die Ratingagentur erklärte Ende September, dass NIGHT gute Chancen habe, in den kommenden 24 Monaten zu den interessantesten Krypto-Investments zu gehören. Außerdem äußerte sich Cardano-Gründer Charles Hoskinson zuletzt bullisch und erklärte, Midnight könne langfristig größer als der etablierte Privacy-Coin Zcash werden. Ob der Aufwärtstrend weitergeht, entscheidet sich an diesen Kursmarken.

NIGHT in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der NIGHT-Kurs zwischen dem Hoch 0,0453 US-Dollar und dem Tief 0,03905 US-Dollar (letzte drei 4h-Kerzen). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,0441 US-Dollar und damit deutlich über dem Schlusskurs des Vortags (0,04054 US-Dollar), was einem starken Tagesanstieg entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 745 Millionen US-Dollar und liefert Anlegern Kontext zur aktuellen Wertentwicklung des Coins auf der Blockchain.

Der Kurs notiert klar oberhalb des EMA-20 (0,03468 US-Dollar) und zeigt eine Serie höherer Hochs und höheren Tiefs, was die kurzfristige Aufwärtsstruktur bestätigt. Nahe Unterstützungen liegen bei 0,03905 US-Dollar (letzte Tiefs) und dem EMA-20 bei 0,03468 US-Dollar; Widerstände sind das Tageshoch 0,0453 US-Dollar und psychologisch 0,05 US-Dollar. Solange der Kurs über dem EMA-20 verbleibt, bleibt die Marktlage bullisch.

Der RSI (14) notiert bei etwa 95,7 und signalisiert extreme Überkauftheit. Das Histogramm zeigt eine Beschleunigung des Aufwärtsdrucks in den letzten Kerzen, gestützt durch deutlich gestiegenes Volumen.

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell rund 0,02091 US-Dollar (Oberband 0,04364 US-Dollar / Unterband 0,02273 US-Dollar), was erhöhte Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer angespannten Ausbruchsphase mit steigendem Risiko, solange Kurs und RSI auf diesen Niveaus verbleiben.

Kurzfristige NIGHT-Kursprognose

Kurzfristig bleibt die Prognose für NIGHT bullisch, allerdings ist der Markt technisch überkauft und mit erhöhtem Risiko behaftet. Wesentliche Unterstützungen liegen bei 0,03905 US-Dollar und 0,03468 US-Dollar (EMA-20), Widerstände bei 0,0453 US-Dollar und 0,05 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,0453 US-Dollar, begleitet von Volumina über 100.000.000 in den 4h-Kerzen, würde das bullishe Szenario bestätigen. Ein Bruch unter 0,03905 US-Dollar wäre die erste Invalidation; ein tieferer Break unter 0,03468 US-Dollar erhöht die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Korrektur.

Neutrales Szenario

Mit 30 Prozent wird eine Konsolidierung zwischen 0,03905 und 0,05 US-Dollar gewichtet. Dafür sollte der Kurs die nahe Unterstützung bei 0,03905 US-Dollar verteidigen und sich nach dem starken Anstieg zunächst unterhalb von 0,0453 US-Dollar stabilisieren. Ein Rückgang des RSI unter 85 sowie mehrere Vier-Stunden-Kerzen unterhalb dieser Marke würden das Szenario ebenso stützen wie ein sinkendes Handelsvolumen von weniger als 50 Millionen Token. Nach unten bietet der EMA-20 bei 0,03468 US-Dollar zusätzliche Unterstützung, während das obere Bollinger-Band bei 0,04364 US-Dollar kurzfristig als relevante Marke dient. Unterhalb von 0,035 US-Dollar wäre das neutrale Szenario invalidiert.

Bullisches Szenario

Mit 55 Prozent ist das bullische Szenario derzeit das wahrscheinlichste. Dafür müsste der Kurs per Vier-Stunden-Schlusskurs über das jüngste Tageshoch bei 0,0453 US-Dollar ausbrechen. Bleibt der RSI dabei trotz des hohen Niveaus oberhalb von 80 und steigt das Handelsvolumen auf mehr als 100 Millionen Token, würde dies den Ausbruch zusätzlich bestätigen. Auch ein weiter steigender EMA-20 würde für anhaltendes Momentum sprechen. Als erstes Kursziel rückt dann die psychologisch wichtige Marke bei 0,05 US-Dollar in den Fokus. Darüber eröffnet sich technisch Spielraum bis zum bisherigen Allzeithoch bei 0,118529 US-Dollar. Unterhalb von 0,039 US-Dollar wäre das bullische Szenario invalidiert.

Bärisches Szenario

Mit 15 Prozent bleibt eine stärkere Korrektur das derzeit am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Dafür müsste der Kurs zunächst die Unterstützung bei 0,03905 US-Dollar mit steigendem Handelsvolumen unterschreiten. Fällt gleichzeitig der RSI nachhaltig unter 70, würde sich das technische Bild weiter eintrüben. Als erste wichtige Unterstützung rückt dann der EMA-20 bei 0,03468 US-Dollar in den Fokus. Wird auch dieser unterschritten, liegt das nächste Kursziel am Fibonacci-Level bei 0,02996124 US-Dollar. Bei einer ausgeprägteren Korrektur wäre das frühere Tief bei 0,02048 US-Dollar die nächste zentrale Unterstützungszone. Ein Anstieg über 0,045 US-Dollar würde das bärische Szenario invalidieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

