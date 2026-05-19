Ein SEC-Bericht befeuert den RWA-Sektor. Welche Coins am stärksten vom Hype um tokenisierte Aktien profitieren.

Der Krypto-Markt startet heute ohne klare Richtung in den Handel. Bitcoin notiert zuletzt bei rund 76.800 US-Dollar und bewegt sich auf 24-Stunden-Sicht nahezu unverändert. Die größte Kryptowährung schwankte im Tagesverlauf zwischen etwa 76.100 und 77.700 US-Dollar. Ethereum und XRP kommen auf ein kleines Tagesplus. Solana liegt dagegen leicht im Minus. Deutlich stärker präsentieren sich dagegen einzelne Token aus dem RWA- und Onchain-Trading-Sektor. Besonders ONDO profitiert von einer neuen Meldung aus Washington.

SEC ebnet tokenisierten Aktien den Weg

Nach einem Bericht von Bloomberg Law bereitet die US-Börsenaufsicht SEC eine neue “Innovation Exemption” für tokenisierte Aktien vor. Trading-Plattformen könnten damit digitale Versionen börsennotierter Wertpapiere unter einem leichteren regulatorischen Rahmen anbieten. Ein entsprechender Vorschlag könnte demnach bereits in dieser Woche kommen.

Für den Krypto-Markt wäre das ein wichtiges Signal. Tokenisierte Aktien gelten seit Monaten als eines der zentralen Wachstumsfelder im Bereich Real World Assets. Sie bilden klassische Wertpapiere auf der Blockchain ab, können potenziell rund um die Uhr gehandelt werden und versprechen schnellere Abwicklung als traditionelle Marktinfrastruktur.

Bisher bremsen in den USA vor allem regulatorische Unsicherheiten. Eine SEC-Ausnahme würde dieses Hindernis zwar nicht vollständig ausräumen, könnte aber einen kontrollierten Experimentierraum für Börsen, Broker, Krypto-Plattformen und Infrastruktur-Anbieter schaffen.

ETF-Experte Nate Geraci schreibt: “Ich bin mir nicht sicher, ob den Leuten bewusst ist, wie schnell sich die großen Wertpapiermärkte in Richtung vollständiger Tokenisierung bewegen. Inzwischen sind alle beteiligt. Regulierer. Börsen wie NYSE und Nasdaq. Die DTCC. Alle.”

ONDO springt zweistellig an

Am stärksten reagiert heute ONDO. Der Token von Ondo Finance steigt auf rund 0,39 US-Dollar und liegt damit rund 15 Prozent höher als am Vortag. Der Grund liegt auf der Hand. Ondo Finance gehört zu den bekanntesten Krypto-Projekten im Bereich tokenisierter Wertpapiere und Real World Assets. Das Projekt arbeitet daran, klassische Finanzprodukte wie US-Staatsanleihen, Aktien und ETFs in tokenisierter Form verfügbar zu machen.

Neben ONDO gehört Hyperliquid zu den Gewinnern der neuen Nachricht. HYPE notiert aktuell bei rund 47 US-Dollar und liegt damit gut drei bis vier Prozent im Plus. Das Perps-Projekt sorgt derzeit mit seinen Pre-IPO-Perps auf SpaceX und andere Tech-Werte für Aufsehen.

Auch Chainlink könnte von der Entwicklung profitieren. LINK steigt zuletzt auf rund 9,72 US-Dollar und liegt damit knapp zwei Prozent im Plus. Der Grund liegt in der Rolle von Chainlink als Daten- und Oracle-Infrastruktur. Tokenisierte Aktien brauchen verlässliche Kursdaten, Informationen zu Reserven, Corporate Actions, Ausschüttungen und mögliche Cross-Chain-Anbindungen. Chainlink positioniert sich genau in diesem Bereich mit Data Feeds, Proof of Reserve und CCIP – doch die LINK-Kursfantasie könnte einen Haken haben.