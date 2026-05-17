Chainlink sitzt tief im Maschinenraum der tokenisierten Finanzwelt. Doch der LINK-Token kommt kaum vom Fleck. Die große Kursfantasie hat einen Haken.

Wenn Larry Fink über die Zukunft der Finanzmärkte spricht, hört die Wall Street zu. Der BlackRock-Chef träumt aber längst nicht mehr nur von Bitcoin ETFs. Seine größere Vision ist die Tokenisierung von Aktien, Anleihen, Fonds, Immobilien und Rohstoffen. Alles soll irgendwann auf die Blockchain, was für Krypto-Anleger klingt wie der Beginn eines neuen Goldrauschs. Denn für diese Billionenverschiebung braucht es Infrastruktur. Und an diesem Punkt fällt seit Jahren ein Name: Chainlink.

Nur der LINK-Token spielt diese Hauptrolle bisher nicht mit. Der Kurs dümpelt weit unter seinem Allzeithoch. Memecoins laufen ihm in der Marktkapitalisierung davon. Für LINK-Fans ist das absurd. Für Skeptiker ist es folgerichtig. Denn die entscheidende Frage lautet nicht, ob Chainlink wichtig ist, sondern: Wird diese Wichtigkeit sauber in den Token übersetzt?

Das Oracle-Problem war erst der Anfang

Wie gewaltig Chainlinks Rolle im künftigen Finanzwesen sein könnte, zeigt sich erst beim genaueren Hinsehen. Das Projekt ist längst kein kleiner Oracle-Anbieter mehr, der Kursdaten für DeFi-Protokolle liefert.

Chainlink baut heute an einer breiten Infrastruktur für Daten, Cross-Chain-Kommunikation, Compliance, Privatsphäre und institutionelle Abwicklung. Davon sollen Giganten wie Swift, JPMorgan, die Deutsche Börse und große Asset Manager profitieren.

Wer die tokenisierte Finanzwelt mit einem neuen Internet vergleicht, sieht Chainlink nicht als einzelne Website. Eher als Kabel, Router, Sicherheitsprotokoll und Übersetzungsbüro in einem.

Chainlink ist heute weitaus mehr als nur ein Oracle | Quelle: x.com/@chainlink

Chainlink besichert seit 2022 ein kumuliertes Transaktionsvolumen von mehr als 27 Billionen US-Dollar und zählt über 2.400 Partner. Diese Adoptionshistorie ist für viele der Bull Case in Reinform. Nur ist Infrastruktur nicht automatisch ein gutes Investment.

Die bittere Wahrheit über den LINK-Token

Die LINK-Debatte wird oft religiös geführt. Auf der einen Seite stehen die Gläubigen, die LINK-Marines, die Chainlink als unausweichliches Backend der Weltfinanz sehen. Auf der anderen Seite die Zyniker, die LINK als nutzlosen Governance-Fetisch einer starken Firma abtun. Letzteren zufolge ist die stärkste Chainlink-These zugleich ihre größte Schwäche.

Chainlink kann systemrelevant werden, ohne dass dies LINK-Halter reich macht. Zumindest dann, wenn der wirtschaftliche Wert in der Infrastruktur hängen bleibt, aber nicht beim Token. LINK hat entsprechend drei offene Baustellen.

Erstens: Die Wertschöpfung ist noch nicht sauber beim Token angekommen. Lange fehlte ein direkter Mechanismus, der Protokolleinnahmen an Token-Halter weiterleitet. Wie diese heute verteilt werden, bleibt für viele Anleger noch zu schwer greifbar.

Zweitens: Ein großer Teil des Gesamtangebots liegt oder lag bei Chainlink Labs beziehungsweise nahestehenden Einheiten. Solange Verkäufe zur Finanzierung des Betriebs möglich sind, muss der Markt diesen Gegenwind einpreisen. Anleger hassen nichts mehr als ein unsichtbares Angebot, das gelegentlich aus dem Nebel tritt. Zuletzt zeigte sich dieser Punkt wieder in größeren Onchain-Bewegungen.

The #Chainlink non-circulating supply wallet unlocked and deposited 14.875M $LINK($216M) to #Binance again today.



Before this, #Chainlink had unlocked 10 times in total, and 9 of them saw price increases 30 days after unlocking.https://t.co/edlAW6psdb pic.twitter.com/Hjzqac4XzU — Lookonchain (@lookonchain) March 15, 2025

Drittens: Die Bewertung ist nicht billig, wenn man sie an Einnahmen misst. Ein Price-to-Sales-Verhältnis jenseits klassischer Tech-Multiples setzt enormes Wachstum voraus. Wer LINK kauft, bezahlt die Erwartung, dass Chainlink wirklich zum Standard der tokenisierten Finanzwelt wird – und sogar mehr.

Payment Abstraction wandelt alle Einnahmen in LINK um und führt sie der Reserve zu | Quelle: chain.link

Chainlink hat diese Probleme aber erkannt und arbeitet aktiv gegen zwei davon. Mit Economics 2.0 soll der Token stärker an das Protokoll gebunden werden. Die Payment Abstraction erlaubt Zahlungen in Fiat oder anderen Token, die programmatisch in LINK umgewandelt werden. Die Chainlink Reserve sammelt LINK ein. Smart Value Recapture soll zusätzliche Werte aus DeFi-Prozessen wie Liquidierungen zurückholen.

Warum 100 US-Dollar möglich sind

Die ökonomische Kehrtwende aus dem vergangenen Jahr ist vielversprechend, aber noch sehr jung. Trotzdem ist das 100-Dollar-Szenario nicht aus der Luft gegriffen.

Nimmt man eine Umlaufmenge von rund 710 Millionen LINK an, entspräche ein Kurs von 100 US-Dollar einer Marktkapitalisierung von etwa 71 Milliarden US-Dollar. Das wäre groß, aber nicht absurd. Chainlink läge dann in einer Liga mit großen börsennotierten Unternehmen, ohne in Apple- oder Nvidia-Sphären vorzustoßen.

Der Weg dorthin führt über Einnahmen. Wenn der RWA-Markt bis 2030 tatsächlich in Richtung mehrerer Billionen US-Dollar wächst und Chainlink einen relevanten Teil davon absichert, können die Gebühren sprunghaft steigen. Bei einem besicherten Volumen im Billionenbereich reichen schon wenige Basispunkte, um aus heutigen Millionenumsätzen Milliardenerlöse zu machen.

In einem optimistischen Modell sieht die Rechnung grob so aus: Chainlink sichert einen großen Teil des tokenisierten RWA-Markts ab, etwa 60 Prozent wie heute im DeFi-Markt, hält seine Gebührensätze halbwegs stabil und wird vom Markt weiterhin wie ein dominantes Wachstumsunternehmen nahe Palantir bewertet. Dann sind 100 US-Dollar pro LINK erreichbar, ohne dass man die Physik neu erfinden muss. Das alte Allzeithoch sowieso.

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Warum 100 US-Dollar trotzdem kein Basis-Szenario sind

Dafür müssen aber auch viele Dinge gleichzeitig richtig laufen.

Chainlink Labs dürfte den Markt nicht weiter mit großen Token-Verkäufen belasten. Die Gebühren dürften nicht stark fallen. Der Marktanteil müsste sich aus DeFi in die institutionelle Welt übertragen lassen. Der RWA-Markt müsste die optimistischen Prognosen erfüllen. Und Investoren müssten Chainlink weiterhin mit hohen Tech-Multiples bewerten.

Der adressierbare Markt für Chainlink ist in der Theorie riesig | Quelle: x.com/@ChainLinkGod

Alle Annahmen zusammen sind anspruchsvoll, wenn auch nicht unplausibel.

Gerade bei institutionellen Kunden ist Vorsicht angebracht. Banken und Asset Manager wollen die Infrastruktur, verhandeln aber hart. Sie drücken Preise, bauen eigene Systeme oder verlangen Compliance, Kontrolle und im Zweifel Sonderkonditionen.

Hinzu kommt Konkurrenz. Der Oracle-Markt wirkt heute wie Chainlinks Wohnzimmer. Doch in der institutionellen Tokenisierung könnten andere Spielregeln gelten. Banken können Konsortien bilden. Börsen können eigene Datenbrücken bauen. Regulatoren können Standards erzwingen, die einzelne Anbieter schwächen.

Was Anleger daraus machen können

Chainlink ist eines der wenigen Krypto-Projekte, bei denen die große Vision nicht peinlich klingt. Die Tokenisierung realer Vermögenswerte kommt. Vielleicht langsamer, als Bullen hoffen und bürokratischer, als Krypto-Twitter will.

Doch Chainlink hat gute Karten, in dieser neuen Finanzarchitektur eine zentrale Rolle zu spielen.

Für LINK heißt das aber nicht automatisch Mondfahrt. Der Token muss noch beweisen, dass er mehr ist als ein Ticker für eine starke Infrastrukturstory. Die Reserve muss wachsen, die Einnahmen müssen transparenter werden und Verkäufe durch Chainlink Labs müssen abnehmen oder durch echte Nachfrage überkompensiert werden.

Es müssen aber auch nicht gleich 100 US-Dollar sein. Ein Kurs von 30, 40 oder 50 US-Dollar wäre bei wachsender Adoption bereits ein starkes Ergebnis.

Der Markt mag Chainlink noch nicht vollständig verstanden haben, aber er versteht inzwischen sehr gut, dass zwischen guter Infrastruktur und gutem Investment ein tiefer Graben liegt. LINK wird spannend, sobald die Brücke geschlagen wird.