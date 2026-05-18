In diesem Artikel erfährst du:
- Warum SpaceX-Perps Hyperliquid neue Retail-Nachfrage bringen könnten
- Wie Cerebras gezeigt hat, dass Pre-IPO-Märkte Investment-Chancen eröffnen
- Weshalb private Tech-Derivate für HYPE zum Wachstumstreiber werden könnten
- Welche Risiken CME, ICE und CFTC für Hyperliquid bedeuten
- Warum Regulierung für HYPE nicht nur Gefahr, sondern auch Kurstreiber sein könnte
Der Markt für Perpetual Futures hatte sich bislang vor allem um Krypto-Assets sowie Rohstoffe wie Silber und Öl gedreht. Jetzt rückt auf Hyperliquid eine neue Kategorie in den Vordergrund: synthetische Derivate auf private Tech-Unternehmen. Im Mittelpunkt steht aktuell vor allem SpaceX. Zugang zu solchen Werten hatten bislang fast ausschließlich Venture-Capital-Fonds, Family Offices oder institutionelle Investoren. Mit Hyperliquid öffnet sich dieser Bereich nun erstmals auch für Retail-Trader. Der Perps-Plattform dürfte diese Entwicklung nochmals eine größere Aufmerksamkeit bescheren.
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