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Nach Cerebras-Börsengang 

Pre-IPO-Perps: Warum SpaceX jetzt zum Treiber für Hyperliquid werden könnte

Während der traditionelle Aktienmarkt gebannt auf den anstehenden Börsengang von SpaceX lauert, braut sich im Hintergrund der Bull Case für Hyperliquid zusammen.

Johannes Dexl
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SpaceX-Gebäude

Beitragsbild: Shutterstock

 | SpaceX könnte Hyperliquid mit seinem IPO eine Menge Aufmerksamkeit bescheren

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum SpaceX-Perps Hyperliquid neue Retail-Nachfrage bringen könnten
  • Wie Cerebras gezeigt hat, dass Pre-IPO-Märkte Investment-Chancen eröffnen
  • Weshalb private Tech-Derivate für HYPE zum Wachstumstreiber werden könnten
  • Welche Risiken CME, ICE und CFTC für Hyperliquid bedeuten
  • Warum Regulierung für HYPE nicht nur Gefahr, sondern auch Kurstreiber sein könnte

Der Markt für Perpetual Futures hatte sich bislang vor allem um Krypto-Assets sowie Rohstoffe wie Silber und Öl gedreht. Jetzt rückt auf Hyperliquid eine neue Kategorie in den Vordergrund: synthetische Derivate auf private Tech-Unternehmen. Im Mittelpunkt steht aktuell vor allem SpaceX. Zugang zu solchen Werten hatten bislang fast ausschließlich Venture-Capital-Fonds, Family Offices oder institutionelle Investoren. Mit Hyperliquid öffnet sich dieser Bereich nun erstmals auch für Retail-Trader. Der Perps-Plattform dürfte diese Entwicklung nochmals eine größere Aufmerksamkeit bescheren.

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