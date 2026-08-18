Bitcoin erobert die 64.000-Dollar-Marke zurück, während sich die Lage zwischen den USA und dem Iran wieder zuspitzt. Ein Blick auf die Handelsdaten dämpft jedoch die Euphorie.

Bitcoin zurück über 64.000 Dollar: Doch ist der Ausbruch nachhaltig?

Bitcoin zurück über 64.000 Dollar: Doch ist der Ausbruch nachhaltig?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin hat die 64.000 US-Dollar-Marke zurückerobert, doch die Nachhaltigkeit des Ausbruchs bleibt fraglich.

Der Anstieg wird hauptsächlich durch den Terminmarkt getragen, nicht durch den Spotmarkt.

Die Gesamtmarktkapitalisierung des Krypto-Marktes steigt um rund 1,2 Prozent auf etwa 2,2 Billionen US-Dollar.

Geopolitische Spannungen und das kommende Fed-Protokoll könnten die Marktstimmung beeinflussen. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Bitcoin zeigt sich zum Wochenstart etwas lebendiger und erobert die Marke von 64.000 US-Dollar zurück. Aktuell notiert die Kryptowährung bei 64.205 US-Dollar. Vorsicht bleibt aber angebracht: Der Move wird bislang vor allem über den Terminmarkt getragen, nicht durch aktive Nachfrage am Spotmarkt. Aus Sicht des Volumenprofils hat Bitcoin mit dem erobern der 64.000er Marke zudem genau den Point of Control der vergangenen Wochen erreicht, also die Preiszone mit dem höchsten gehandelten Volumen. Gerade an einem POC kommt es häufig zu erhöhtem Widerstand, ein nachhaltiger Ausbruch darüber ist damit keineswegs gesichert. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Krypto-Marktes legt trotzdem auf Tagessicht um rund 1,2 Prozent auf etwa 2,2 Billionen US-Dollar zu.

Geopolitik und Fed-Protokoll im Blick

Auch geopolitisch bleibt die Lage angespannt. Nach Angaben von Reuters erklärte Trump am Abend zuvor, die USA würden nicht die Art von Deal eingehen, die er für notwendig halte, zudem strebe man keine Verlängerung der bestehenden Iran-Vereinbarung an. Jared Kushner beschrieb die Gespräche zwischen den USA und der iranischen Regierung zwar als robuster als je zuvor und “positiv und aktiv”, betonte aber gleichzeitig, dass man noch nicht bei einem gemeinsamen Verständnis angekommen sei. Ob daraus am Ende wieder ein klassischer “TACO-Moment” wird, muss sich erst zeigen. Der Markt selbst reagiert auf solche Wortmeldungen inzwischen ohnehin deutlich gelassener als noch vor einigen Monaten, für Öl und damit indirekt auch für die Risikostimmung bleibt der Konflikt aber ein Unsicherheitsfaktor.

Dazu kommt der Blick auf die US-Notenbank. Am Mittwoch veröffentlicht die Fed das Protokoll der FOMC-Sitzung vom 29. Juli, echte Klarheit zur Zinspolitik dürfte aber erst die nächste reguläre Sitzung Ende des Monats bringen.