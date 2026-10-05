Der Kursanstieg im dritten Quartal beschert Strategy einen Buchgewinn von 21 Milliarden US-Dollar. Auch Bitmine baut seine Bestände weiter aus und nähert sich dem selbst gesteckten Ziel.

Die Kaufserie geht weiter

Strategy hat im dritten Quartal einen Gewinn von 21 Milliarden US-Dollar auf seine digitalen Vermögenswerte verbucht. Das teilte das Unternehmen am 5. Oktober mit. Es handelt sich um einen Buchgewinn, der sich aus dem Kursanstieg der Bestände ergibt, nicht um realisierte Erlöse.

In der vergangenen Woche kaufte Strategy zudem 334 Bitcoin hinzu und hält damit zum Stichtag am 4. Oktober 848.000 BTC. Darüber hinaus nahm das Unternehmen eigene STRC-Vorzugsaktien im Wert von 176 Millionen US-Dollar vom Markt. Die Reserve an US-Dollar-Vermögenswerten sank dadurch auf 5,7 Milliarden, zwei Wochen zuvor waren es noch 6,09 Milliarden.

Strategy reports a $21 billion gain on digital assets in Q3 2026. Last week, we acquired 334 $BTC and repurchased $176M of $STRC. As of 10/4/26, we hold 848,000 BTC and $5.7B of USD Assets. $MSTR https://t.co/jvwiJahdMm — Michael Saylor (@saylor) October 5, 2026

Bitmine legt ebenfalls nach

Auch beim größten Ethereum-Treasury-Unternehmen ging es weiter, denn Bitmine erwarb in der vergangenen Woche 15.112 ETH und kommt damit auf 6.016.414 Token. Das entspricht rund 4,9 Prozent des Gesamtangebots von 122,1 Millionen ETH und 99 Prozent des selbst gesteckten Ziels von fünf Prozent, wie das Unternehmen mitteilte.

Inklusive Bargeld und weiterer Investitionen beziffert Bitmine sein Gesamtvermögen auf 17,4 Milliarden US-Dollar. Die gestakte Menge liegt weiterhin bei 5.067.309 ETH und damit seit sechs Wochenmeldungen unverändert, obwohl der Gesamtbestand in dieser Zeit um mehrere hunderttausend Token gewachsen ist.