Das Protokoll zur jüngsten Fed-Sitzung sowie neue Daten zum US-Dienstleistungssektor könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) beendete den Handelsmonat September wider Erwarten mit einem Kursplus von über sechs Prozent bei 83.556 US-Dollar und schraubt sich zum Wochenausklang auf 85.500 US-Dollar. Ethereum (ETH) verzeichnete derweil einen Anstieg um knapp neun Prozentpunkte auf 2.685 US-Dollar und beschloss das dritte Handelsquartal mit einem Wertzuwachs von 70 Prozent. Trotz anhaltend hoher Ölpreise infolge der festgefahrenen US-iranischen Gespräche über die Straße von Hormus und Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen von rund 5,3 Prozent zeigte sich der Krypto-Markt damit deutlich robuster als erwartet. Welche Wirtschaftsdaten nun über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed mitentscheiden, zeigen die Termine der neuen Woche.

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