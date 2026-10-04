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Experteninterview 

Anruf vom Ledger-Support: Hinter dieser Masche steckt ein perfider Betrug

Betrüger geben sich als Ledger-Mitarbeiter aus und bauen mit professionellen Tricks gezielt Vertrauen auf. Im schlimmsten Fall reichen wenige falsche Schritte, um den Zugriff auf die eigene Krypto-Wallet zu verlieren.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Albert Quehenberger

Beitragsbild: Albert Quehenberger, KI-bearbeitet

 | Krypto-Betrugsfälle nehmen weltweit zu

Jahrelang investiert und dann kann im schlimmsten Fall ein einziger Anruf reichen, um alles zu verlieren. Viele Anleger glauben, sie würden eine solche Masche sofort erkennen. In der Realität gehen die Täter inzwischen oft so professionell vor, dass selbst erfahrene Nutzer getäuscht werden können. BTC-ECHO hat exklusiv mit Albert Quehenberger, Gründer und CEO von AQ Forensics, über die aktuell häufigsten Betrugsmaschen gesprochen.

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