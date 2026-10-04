Betrüger geben sich als Ledger-Mitarbeiter aus und bauen mit professionellen Tricks gezielt Vertrauen auf. Im schlimmsten Fall reichen wenige falsche Schritte, um den Zugriff auf die eigene Krypto-Wallet zu verlieren.

Anruf vom Ledger-Support: Hinter dieser Masche steckt ein perfider Betrug

Anruf vom Ledger-Support: Hinter dieser Masche steckt ein perfider Betrug

Jahrelang investiert und dann kann im schlimmsten Fall ein einziger Anruf reichen, um alles zu verlieren. Viele Anleger glauben, sie würden eine solche Masche sofort erkennen. In der Realität gehen die Täter inzwischen oft so professionell vor, dass selbst erfahrene Nutzer getäuscht werden können. BTC-ECHO hat exklusiv mit Albert Quehenberger, Gründer und CEO von AQ Forensics, über die aktuell häufigsten Betrugsmaschen gesprochen.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.