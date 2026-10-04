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Bitcoin ist kein Gartenprodukt 

Erlebt Bitcoin bald dasselbe Ende wie die Tulpenmanie?

Bitcoin wird seit Jahren mit historischen Spekulationsblasen verglichen. Wie viel an diesem Vergleich wirklich dran ist, zeigt erst der Blick auf die Details.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Tulpen und eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Tulpenanalogie ist unter Bitcoin-Kritikern sehr beliebt

Seit Jahren hält sich ein Vergleich hartnäckig: Bitcoin sei nichts anderes als die Tulpenmanie des 17. Jahrhunderts in digitaler Form. Ein Vermögenswert schießt im Preis nach oben, Euphorie treibt immer neue Käufer in den Markt – bis die Blase irgendwann platzt. Wiederholt sich bei Bitcoin am Ende dieselbe Geschichte?

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