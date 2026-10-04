Bitcoin wird seit Jahren mit historischen Spekulationsblasen verglichen. Wie viel an diesem Vergleich wirklich dran ist, zeigt erst der Blick auf die Details.

Erlebt Bitcoin bald dasselbe Ende wie die Tulpenmanie?

Erlebt Bitcoin bald dasselbe Ende wie die Tulpenmanie?

Bitcoin ist kein Gartenprodukt

Seit Jahren hält sich ein Vergleich hartnäckig: Bitcoin sei nichts anderes als die Tulpenmanie des 17. Jahrhunderts in digitaler Form. Ein Vermögenswert schießt im Preis nach oben, Euphorie treibt immer neue Käufer in den Markt – bis die Blase irgendwann platzt. Wiederholt sich bei Bitcoin am Ende dieselbe Geschichte?

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.