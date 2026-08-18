World Liberty Financial arbeitet mit einer Hongkonger KI-Plattform zusammen, die zur Hälfte auf chinesische Modelle setzt. Genau jene Anbieter, vor denen die US-Regierung selbst warnt.

World Liberty Financial kooperiert mit der Hongkonger KI-Plattform WorldClaw. Eine Recherche von Reuters zeigt: 43 der 90 dort verfügbaren KI-Modelle stammen von chinesischen Unternehmen wie Alibaba, Baidu, Z.ai, DeepSeek und Moonshot. Diese Anbieter hat die US-Regierung wegen nationaler Sicherheitsbedenken und geistigen Eigentums eingeschränkt. Alibaba und Baidu gelten offiziell als chinesische Militärunternehmen, das US-Verteidigungsministerium darf nicht mit ihnen zusammenarbeiten.

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