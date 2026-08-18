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Interessenkonflikt 

“Wirkt heuchlerisch”: Trumps World Liberty Financial kooperiert mit chinesischer KI

World Liberty Financial arbeitet mit einer Hongkonger KI-Plattform zusammen, die zur Hälfte auf chinesische Modelle setzt. Genau jene Anbieter, vor denen die US-Regierung selbst warnt.

Ludwig Schlick
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Trump und WLFI

Beitragsbild: Picture Alliance

 | World Liberty Financial steht wegen seiner Nähe zu Trump ohnehin im Fokus

World Liberty Financial kooperiert mit der Hongkonger KI-Plattform WorldClaw. Eine Recherche von Reuters zeigt: 43 der 90 dort verfügbaren KI-Modelle stammen von chinesischen Unternehmen wie Alibaba, Baidu, Z.ai, DeepSeek und Moonshot. Diese Anbieter hat die US-Regierung wegen nationaler Sicherheitsbedenken und geistigen Eigentums eingeschränkt. Alibaba und Baidu gelten offiziell als chinesische Militärunternehmen, das US-Verteidigungsministerium darf nicht mit ihnen zusammenarbeiten.

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