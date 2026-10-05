Zcash verstärkt seine politische Präsenz in Washington und will bei wichtigen Krypto-Gesetzen mitreden. Doch auch am Markt steht ZEC vor einer Richtungsentscheidung. Kann der Kurs jetzt steigen?

Zcash bekommt politische Unterstützung in Washington: Die Zcash-Lobbygruppe Pretty Good Policy for Zcash, kurz PGPZ, hat sich mit Wirkung zum 1. Oktober für Lobbyarbeit in der US‑Hauptstadt registriert. Im Fokus stehen unter anderem der zunächst gescheiterte Clarity Act sowie zwei Vorschläge zur Besteuerung digitaler Vermögenswerte. PGPZ wurde im Juni gegründet und ging aus Pretty Good Policy for Crypto hervor, einer 2022 von Electric Coin Co. gestarteten Initiative.

Finanziell abgesichert mit 750.000 US-Dollar

Gründer Paul Brigner sieht Handlungsbedarf, weil politische Entscheidungen den Einsatz privater digitaler Zahlungsmittel beeinflussen könnten. Ziel sei es, “sicherzustellen, dass Zcash in diesen Debatten verstanden, vertreten und verteidigt wird”. Zudem wolle PGPZ für eine „ernsthafte, organisierte und glaubwürdige politische Vertretung“ von Zcash in Washington sorgen.

I’m excited to announce that PGP* (Pretty Good Policy) for Crypto is pivoting into PGP* (Pretty Good Policy) for Zcash, or PGPZ.



PGPZ is a Washington, D.C. policy initiative focused on privacy-preserving digital cash, practical compliance, and the public-interest role of Zcash.… — Paul Brigner 🛡️ (@paulbrigner) June 8, 2026

Finanziell ist die Initiative zunächst abgesichert. Die Zcash Community Grants bewilligten im August 750.000 US-Dollar für das erste Arbeitsjahr. Doch kann davon auch der ZEC-Kurs profitieren? Das erfahrt ihr in der nachfolgenden Analyse.

Zcash-Kurs: Das bewegt ZEC

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 1.310,79 USD (Tief) und 1.368,09 USD (Hoch) auf Basis der letzten 6 4h-Candles. Aktuell notiert ZEC bei 1.333,58 USD, damit leicht über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (1.333,29 USD). Die Marktkapitalisierung liegt bei 22.652.222.691 USD (≈22,65 Milliarden USD) und bietet Anlegern Kontext zur Größenordnung des Coins.

Wie weit sinkt Zcash noch? I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert knapp unter dem EMA-20 (1.338,89 USD) und zeigt in der jüngsten Sequenz weitgehend gleichbleibende Hochs/Tiefs mit leichter Neigung zu tieferen Hochs, was kurzfristige Vorsicht signalisiert. Direkte Unterstützung liegt bei 1.310,79 USD, stärkere Support-Zone bei 1.271,09 USD; unmittelbare Widerstände bei 1.338,89 USD (EMA-20) und 1.368,09 USD. Solange der Preis unter dem EMA-20 verharrt, bleibt die Marktlage technisch neutral bis leicht bärisch.

Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase

Der RSI (14) liegt bei 52,97 und damit im neutralen Bereich. Das Delta‑Histogramm der letzten 14 Perioden zeigt zuletzt eine positive Beschleunigung (zunehmende Aufwärtsdeltas), was auf leichtes Aufwärtsmomentum hinweist.

Die Bollinger-Bänder weisen eine Breite von rund 105,84 USD auf, was auf moderate, aber nicht extreme Schwankungen hindeutet. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase nahe dem Mittelband (~1.327,98 USD), das Risiko bleibt daher mittelfristig erhöht, solange keine klare Trendentscheidung über dem EMA-20 erfolgt.

Zcash-Prognose: Das erwartet ZEC-Anleger jetzt

Neutral: Zcash bleibt zwischen 1.300 und 1.380 US-Dollar

Im neutralen Szenario bewegt sich Zcash kurzfristig zwischen 1.300 und 1.380 US-Dollar. Dafür spricht eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Entscheidend ist, dass der Kurs innerhalb der Bollinger-Bänder bleibt und der RSI zwischen 45 und 55 verharrt. Der EMA20 bei 1.338,89 US-Dollar fungiert als unmittelbarer Widerstand. Ein Tagesschluss oberhalb von 1.370 US-Dollar würde das neutrale Szenario zunehmend infrage stellen.

Bullish: Ausbruch eröffnet Potenzial bis 1.520 US-Dollar

Für das bullishe Szenario liegt die Wahrscheinlichkeit bei 30 Prozent. Voraussetzung wäre ein Tagesschluss über 1.370 US-Dollar bei einem RSI von mehr als 55. Zusätzlich müsste sich der Zcash-Kurs nachhaltig über dem EMA20 bei 1.338,89 US-Dollar etablieren. Gelingt der Ausbruch über den kurzfristigen Widerstand bei 1.368,09 US-Dollar, rückt eine Zielzone zwischen 1.370 und 1.520 US-Dollar in den Fokus.

Bearish: Rückfall könnte Zcash bis 1.200 US-Dollar drücken

Das bearishe Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent bewertet. Ein Tagesschluss unter der Unterstützung bei 1.310,79 US-Dollar und ein RSI unter 45 wären entsprechende Warnsignale. In diesem Fall könnte zunächst der stärkere Support bei 1.271,09 US-Dollar getestet werden. Fällt auch diese Marke, liegt die nächste Zielzone zwischen 1.200 und 1.280 US-Dollar.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.