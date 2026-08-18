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Millionenverluste 

Eine Partynacht und ein falscher Garlinghouse – die verrücktesten XRP-Verluste

Eine Partynacht mit Erinnerungslücken, eine täuschend echte Betrugsseite und ein falscher Garlinghouse mit Echtheitszertifizierung durch YouTube. Was bei diesen außergewöhnlichen XRP-Verlusten wirklich geschah.

Jan-Malte Minnerup
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Eine goldene XRP-Münze mit dem Ripple-Logo und einer Weltkarte ruht auf einer dunklen Oberfläche, die von roten Finanzdiagrammlinien beleuchtet wird.

Beitragsbild: Shutterstock

 | XRP ging in einigen Fälle auf außergewöhnliche Weise verloren

Geschichten darüber, wie jemand vor Jahren Bitcoin gekauft und die Festplatte dann auf den Müll geworfen, gibt es viele. Auch vergessene Passwörter zu längst vergessenen Wallets mit Millionenwerten sind keine Seltenheit. Einige Halter versuchen noch Jahre später in einer verzweifelten Aktion Zugang zur Mülldeponie zu erhalten, in den meisten Fällen sind die Coins jedoch für immer verloren. Andere verloren ihre Vermögenswerte durch Betrugsfälle verschiedenster Art. Mindestens 14 Milliarden US-Dollar flossen nach On-Chain-Daten im Jahr 2025 an Scam-Adressen. Doch es gibt auch Geschichten, die sind so verrückt, dass man sie kaum glauben kann.

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