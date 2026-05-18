In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Bitcoin und damit das Thema Geld schon Kindern nähergebracht werden sollte
- Aus welchen Gründen die Schulen im Bereich Finanzbildung versagen
- Wie man Taschengeld einfach und anschaulich in Bitcoin überweist
- Welche Rolle Bitcoin im Jahr 2044 in unserer Welt spielen könnte
Während der Bitcoin-Kurs viel Aufmerksamkeit bekommt, gerät das Grundsätzliche oft in den Hintergrund – was ist Geld eigentlich und weshalb beeinflusst es unser Leben so stark? Kinder wachsen heute in einer Welt auf, in der Fiatwährungen kontinuierlich an Kaufkraft verlieren und kaum jemand versteht, wie unser Geldsystem wirklich funktioniert. Bitcoin-Kinderbuchautor Ed Scotland möchte das ändern. Warum seine Bücher weit mehr als bloße Geschichten sind und welche Bedeutung Bitcoin für kommende Generationen haben könnte, erklärt er im Gespräch mit BTC-ECHO.
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