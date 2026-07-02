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Meilenstein? 

Solana führt On-Chain-Governance ein – mit hohen Einstiegshürden

Erstmals können sich SOL-Anleger direkt an der Governance von Solana beteiligen. Doch die Einstiegshürden sprechen gegen eine Demokratisierung des Netzwerks.

Daniel Hoppmann
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Solana-Münze vor einem Chart-Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ein Wendepunkt für Solana?

Solana hat ein formelles Onchain-Governance-System eingeführt. Das geht aus Einträgen auf Github hervor. Damit können Validatoren des Netzwerks erstmals verbindliche, stakegewichtete Abstimmungen über die strategische Ausrichtung des Netzwerks durchführen. Das neue Verfahren Solana Governance Proposals (SGPs) erlaubt es Validatoren, Governance-Vorschläge direkt auf der Blockchain einzureichen und darüber abstimmen zu lassen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass mindestens 100.000 SOL beim jeweiligen Validator gestakt sind.

Bevor ein Vorschlag zur Abstimmung gelangt, muss er zunächst Unterstützung von mindestens 15 Prozent des aktiven Stakes erhalten. Anschließend beginnt ein festgelegter Abstimmungsprozess, dessen Ergebnis dauerhaft Onchain dokumentiert wird. Für die Annahme eines Vorschlags ist eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen stakegewichteten Stimmen erforderlich.

Ein Mindestquorum sieht das System nicht vor. Die eigentliche technische Umsetzung beschlossener Änderungen erfolgt weiterhin über sogenannte Solana Improvement Documents (SIMDs), die von den Kernentwicklern ausgearbeitet werden.

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Kursanalyse Solana-Kursanalyse: Gelingt der Kryptowährung ein Befreiungsschlag?

Governance-Fokus auf SOL-Halter

Eine zentrale Neuerung betrifft die Delegierenden. Nutzer, die ihre SOL an Validatoren delegieren, können künftig das Abstimmungsverhalten ihres Validators überstimmen oder selbst abstimmen, falls der Validator keine Stimme abgibt. Die Solana Foundation bezeichnet dieses Modell als “Staker Sovereignty”. Ziel ist es, die Governance stärker an die SOL-Halter zu binden und die Entscheidungsgewalt nicht ausschließlich bei den Validatoren zu konzentrieren.

Die Einführung des Systems erfolgt in einer Phase gestiegenen Interesses an Solana. Der SOL-Kurs legte innerhalb der vergangenen Woche um rund 16 Prozent auf etwa 78 US-Dollar zu und war damit einer der Sieger unter den wertvollsten Kryptowährungen. Die Governance-Änderung erweitert die bisherigen Entscheidungsprozesse des Netzwerks um ein formelles Abstimmungsverfahren, bei dem strategische Richtungsentscheidungen künftig direkt von Validatoren und Stakern getroffen werden.

Wie es kurstechnisch mit der Kryptowährung weitergeht, lest ihr hier: Solana-Kursanalyse: Gelingt der Kryptowährung ein Befreiungsschlag?

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