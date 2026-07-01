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Kursanalyse 

Solana-Kursanalyse: Gelingt der Kryptowährung ein Befreiungsschlag?

Die Kryptowährung Solana (SOL) zeigt sich in den letzten Wochen von ihrer bullishen Seite. Ob Strohfeuer oder nachhaltiger Turnaround, das verrät euch diese Kursanalyse.

Stefan Lübeck
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Ein Solana-Münz-Stapel ist vor einem grünen Chart zu sehen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Altcoin Solana (SOL) versucht die Kursschwäche abzuschütteln

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Solana aktuell den Krypto-Markt outperformed
  • Wieso ein Sprung über die 50-Tagelinie weiteres Kurspotenzial entfachen könnte
  • Was der Hype um SpaceX mit der Stärke von Solana zu tun hat
  • Welche Chartmarken jetzt für Anleger relevant werden

Die Kryptowährung Solana (SOL) zeigt sich zuletzt deutlich bullisher als Konkurrenten wie Ethereum (ETH) und Ripple (XRP). Im Wochenvergleich notiert die Highspeed-Blockchain zehn Prozent fester und versucht aktuell die 50-Tagelinie bei 75,19 US-Dollar zu pulverisieren. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch, rücken laut dieser Kursanalyse die folgenden Zielmarken in den Blick der Investoren.

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