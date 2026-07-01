In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Solana aktuell den Krypto-Markt outperformed
- Wieso ein Sprung über die 50-Tagelinie weiteres Kurspotenzial entfachen könnte
- Was der Hype um SpaceX mit der Stärke von Solana zu tun hat
- Welche Chartmarken jetzt für Anleger relevant werden
Die Kryptowährung Solana (SOL) zeigt sich zuletzt deutlich bullisher als Konkurrenten wie Ethereum (ETH) und Ripple (XRP). Im Wochenvergleich notiert die Highspeed-Blockchain zehn Prozent fester und versucht aktuell die 50-Tagelinie bei 75,19 US-Dollar zu pulverisieren. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch, rücken laut dieser Kursanalyse die folgenden Zielmarken in den Blick der Investoren.
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