Die Kryptowährung Solana (SOL) zeigt sich in den letzten Wochen von ihrer bullishen Seite. Ob Strohfeuer oder nachhaltiger Turnaround, das verrät euch diese Kursanalyse.

Solana-Kursanalyse: Gelingt der Kryptowährung ein Befreiungsschlag?

Solana-Kursanalyse: Gelingt der Kryptowährung ein Befreiungsschlag?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Solana aktuell den Krypto-Markt outperformed

Wieso ein Sprung über die 50-Tagelinie weiteres Kurspotenzial entfachen könnte

Was der Hype um SpaceX mit der Stärke von Solana zu tun hat

Welche Chartmarken jetzt für Anleger relevant werden

Die Kryptowährung Solana (SOL) zeigt sich zuletzt deutlich bullisher als Konkurrenten wie Ethereum (ETH) und Ripple (XRP). Im Wochenvergleich notiert die Highspeed-Blockchain zehn Prozent fester und versucht aktuell die 50-Tagelinie bei 75,19 US-Dollar zu pulverisieren. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch, rücken laut dieser Kursanalyse die folgenden Zielmarken in den Blick der Investoren.

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