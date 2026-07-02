App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
1,96 T
Hyperliquid-Kurs58,50 4.94%
Bitcoin-Kurs54.040,66 2.26%
Ethereum-Kurs1.491,00 4.92%
XRP-Kurs0,951860 2.00%
BNB-Kurs490,19 1.22%
Hyperliquid-Kurs58,50 4.94%
Solana-Kurs71,06 4.68%
TRON-Kurs0,278891 -0.02%
Dogecoin-Kurs0,065154 1.58%
Cardano-Kurs0,139799 3.81%
Zcash-Kurs381,90 5.55%
Chainlink-Kurs6,79 4.77%
Pi Network-Kurs0,102599 1.72%
Erschreckende Zahlen 

Bitcoin hat einen der schwächsten Junimonate aller Zeiten hinter sich

Es ist einer der schlechtesten Junimonate aller Zeiten für Bitcoin. Warum die Kryptowährung gerade so schlecht performt.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin kaufen
Bitcoin-Münze schimmert rötlich.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ist Besserung in Sicht für Bitcoin?

Was haben Bitcoin und die deutsche Fußballnationalmannschaft gemeinsam? Sie beide enttäuschten ihre Anhänger mit ihrer Performance im Juni. Während das Starensemble um Jamal Musiala und Florian Wirtz sang- und klanglos gegen Paraguay im 16tel-Finale ausschied, erlebte Bitcoin einen kurstechnischen Knockout.

Minus 20,48 Prozent. So die ernüchternde Bilanz der wertvollsten Kryptowährung der Welt. Für Bitcoin war es der drittschlechteste Juni insgesamt. Das zeigen Daten von Coinglass. Nur 2013 (29,89 Prozent) und 2022 (37,28 Prozent) waren schlimmer. Trauriger Höhepunkt: der Rücksetzer auf etwa 58.000 US-Dollar – wohlgemerkt am selben Tag des deutschen WM-Ausscheidens.

Lest auch
Turbulenzen voraus Bitcoin unter 60.000 US-Dollar? Warum bei Experten jetzt die Alarmglocken schrillen

Bitcoin Spot ETFs bluten aus

Einen gehörigen Anteil an der schlechten Performance hatten dabei die Bitcoin Spot ETFs. Anleger zogen im gesamten Juni so viel Geld ab wie noch nie, über 4,5 Milliarden US-Dollar. Der Löwenanteil entfiel dabei auf BlackRocks IBIT (3,5 Milliarden US-Dollar). Das gesamte verwaltete Vermögen der Fonds ist im Monatsverlauf von rund 83 auf knapp 71 Milliarden US-Dollar gesunken.

Und auch im Juli scheint sich dieser Trend fortzusetzen. Wie Daten auf SoSoValue zeigen, erreichten die Outflows der Bitcoin ETFs nochmals über 290 Millionen US-Dollar. Es zeigt, Anleger sind verunsichert. Das dürfte nicht zuletzt an Strategys Kurswechsel liegen. Die Firma von Gründer Michael Saylor hatte schon vergangenen Monat einen Schwur gebrochen, als sie erstmals seit vier Jahren Bitcoin verkaufte. Die könnten nun auf ein Volumen von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar anwachsen.

“Wenn der größte Wal am Markt plötzlich zum Verkäufer wird, kriegen die Anleger Panik”, erklärt Martin Leinweber von MarketVector Indexes gegenüber BTC-ECHO. Klar ist, der Druck steigt. Für Saylor, aber auch für Bitcoin.

USDC kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in USD Coin (USDC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum USD Coin (USDC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Bitcoin-Münze vor einem grünen Chartdiagramm.
KursanalyseBitcoin-Analyse: Soweit könnte die Erholungsrallye jetzt gehen
Das Binance-Logo vor einer verschwommenen EU-Flagge.
MiCA und die FolgenBinance und das Europa-Aus: Was Anleger jetzt wissen müssen
Ein Solana-Münz-Stapel ist vor einem grünen Chart zu sehen.
KursanalyseSolana-Kursanalyse: Gelingt der Kryptowährung ein Befreiungsschlag?
MemeCore
1,38
36.62%
Uniswap
2,81
14.38%
LAB
9,21
14.06%
Sky
0,051319
10.39%
Gram (prev. Toncoin)
1,48
8.67%
Worldcoin
0,346981
8.32%
Ethena
0,067150
7.00%
Pump.fun
0,001357
6.78%
NEAR Protocol
1,71
5.93%
Zcash
381,90
5.55%
Venice Token
11,55
-4.40%
Morpho
1,82
-3.76%
LEO Token
8,02
-2.07%
Stellar
0,172977
-1.37%
Kaspa
0,027041
-0.83%
Rain
0,013618
-0.60%
World Liberty Financial
0,051305
-0.23%
Canton
0,122667
-0.22%
Cosmos Hub
1,36
-0.20%
USD1
0,877602
-0.04%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren