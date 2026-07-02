In diesem Artikel erfährst du:
- Weshalb der Handelsmonat Juli eine Kurserholung einläuten könnte
- Wieso es noch zu früh ist von einem nachhaltigen Turnaround zu sprechen
- Warum die 20-Tagelinie kurzfristig richtungsentscheidend sein dürfte
Nachdem Bitcoin (BTC) mit 57.717 US-Dollar zuletzt ein neues Jahrestief markierte, setzten die Bullen zu einer Gegenbewegung an und hievten den Kurs in den letzten 24 Handelsstunden zurück über die psychologisch relevante Marke von 60.000 US-Dollar auf aktuell 61.657 US-Dollar. Pünktlich zum statistisch starken Handelsmonat Juli konnte die Krypto-Leitwährung einen nachhaltigen Abverkauf vorerst abwenden und den Weg in Richtung Norden einschlagen. Diese Kursanalyse zeigt euch, welche Chartmarken für eine bullishe Trendfortsetzung nun zwingend zurückerobert werden müssen.
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