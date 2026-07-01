In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die 60.000 US-Dollar aktuell die wichtigste Unterstützung für Bitcoin sind
- Welche Signale die On-Chain-Daten zur möglichen Bodenbildung liefern
- Welche Kursbereiche bei einem Bruch der Unterstützung als Nächstes in den Fokus rücken
Die Nervosität am Krypto-Markt bleibt hoch. Bitcoin ringt weiter um eine der wichtigsten Kursmarken der vergangenen Monate und findet bislang keine klare Richtung. Dem Markt fehlt es weiterhin an frischem Kaufinteresse, wodurch Erholungsbewegungen bislang immer wieder schnell abverkauft werden. Entsprechend wächst die Spannung, wie es für den Markt in den kommenden Wochen weitergeht. Neue On-Chain-Daten liefern jetzt Hinweise auf eine Bodenbildung – doch es könnte auch ganz anders kommen.
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