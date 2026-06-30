Die Erholung am Krypto-Markt lässt weiterhin auf sich warten. Ein starker US-Dollar und fehlende Impulse belasten den Sektor.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und Altcoins zeigen weiterhin Schwäche und notieren nahe ihrer Jahrestiefs. â³

Hohe Cash-Quote im Stablecoin Tether bleibt, um auf mögliche Marktbewegungen reagieren zu können. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Bitcoin und auch die meisten Altcoin zeigen sich weiterhin schwach. Fehlende Kursdynamik im Krypto-Sektor untermauert die Gefahr einer andauernden Durststrecke. Wir zeigen dir, wie du dich in dieser schwierigen Lage langfristig positionieren kannst.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Trotz starker Quartalszahlen des Speicherchip-Giganten und stetigen Fortschritten bei den Friedensverhandlungen zwischen dem Iran und den USA, notieren die Kurse von Bitcoin, Ethereum und Co. unverändert im Bereich ihrer Jahrestiefs. Massive Abflüsse aus den Bitcoin und Ethereum Spot EFTs gepaart mit einem deutlichen Anstieg des US-Dollarindex DXY lasten auf den meisten Kryptowährungen. Während Bitcoin unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 60.000 US-Dollar notiert und Ethereum die Marke von 1.600 US-Dollar ebenfalls aufgeben musste, taxieren immerhin Solana und Hyperliquid mit Kursanstiegen auf 73 US-Dollar respektive 65 US-Dollar auf Wochensicht leicht im Plus.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Portfolio beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Phala Network (PHA) und Hyperliquid (HYPE). Obwohl im statistisch bullishen Handelsmonat Juli eine Erholung bevorstehen könnte, halten wir in Erwartung einer finalen Kapitulationsbewegung unverändert an der hohen Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT) fest.

Auf Wochensicht weist das Portfolio einen Kursabschlag von moderaten drei Prozent auf. Die Gesamtposition des Musterdepots liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 85.667 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot weist Kursverluste auf

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich die MiCAR konforme Krypto-Börse Kraken, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin bewegt sich kurzfristig in einer neutral bis leicht bärischen Marktphase. Der Kurs notiert mit 59.614 US-Dollar knapp über der wichtigen Unterstützung bei 59.600 US-Dollar, bleibt jedoch unter dem EMA-20 bei 60.109 US-Dollar. Solange dieser Widerstand nicht zurückerobert wird, dominiert ein verhaltener Ausblick. Ein Ausbruch über 60.586 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 62.000 bis 66.000 US-Dollar ebnen, während ein Rückfall unter 59.320 US-Dollar das Risiko einer Ausweitung der Korrektur bis 55.000 US-Dollar erhöht.

Der RSI liegt mit 43,5 im neutral bis leicht schwachen Bereich und deutet auf nachlassenden Verkaufsdruck hin, ohne bereits ein neues Kaufsignal zu liefern. Gleichzeitig sprechen die moderat geöffneten Bollinger-Bänder für eine anhaltende Konsolidierung mit begrenzter Volatilität. Insgesamt bleibt die Marktstimmung angespannt, bis Bitcoin den EMA-20 nachhaltig zurückerobert oder eine der entscheidenden Unterstützungs- beziehungsweise Widerstandsmarken durchbricht.

Ethereum (ETH)

Ethereum bleibt kurzfristig in einer neutral bis leicht bärischen Marktphase. Der Kurs notiert mit 1.585 US-Dollar knapp unter dem EMA-20 bei 1.590 US-Dollar und signalisiert damit weiterhin Schwäche. Solange Ethereum diesen Widerstand nicht nachhaltig zurückerobert, bleibt der Spielraum nach oben begrenzt. Ein Ausbruch über 1.626 US-Dollar könnte eine Erholung bis in den Bereich von 1.700 bis 1.800 US-Dollar einleiten, während ein Bruch unter 1.512 US-Dollar das Risiko einer Ausweitung der Korrektur in Richtung 1.350 US-Dollar erhöht.

Der RSI liegt mit rund 43 Punkten im neutral bis leicht schwachen Bereich und deutet auf ein nachlassendes Abwärtsmomentum hin, ohne bereits ein klares Kaufsignal zu liefern. Gleichzeitig sprechen die moderat geöffneten Bollinger-Bänder für eine anhaltende Konsolidierung mit überschaubarer Volatilität. Insgesamt bleibt die Marktstimmung angespannt, bis Ethereum den EMA-20 zurückerobert oder eine der entscheidenden Unterstützungs- beziehungsweise Widerstandsmarken nachhaltig durchbricht.

Solana (SOL)

Solana präsentiert sich kurzfristig neutral bis leicht bullisch. Der Kurs notiert mit 73,72 US-Dollar weiterhin oberhalb des EMA-20 bei 72,64 US-Dollar und hält damit den kurzfristigen Aufwärtstrend intakt. Ein Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 76,49 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 82,00 US-Dollar freimachen. Fällt der Kurs hingegen unter die Unterstützung bei 72,12 US-Dollar, steigt das Risiko einer Korrektur in den Bereich zwischen 64,00 und 68,00 US-Dollar.

Wer über Solana hinaus wissen möchte, welche Kursmarken bei Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen jetzt wichtig werden, findet bei BTC-ECHO automatisch generierte Kursanalysen. Das Tool ordnet aktuelle Marktdaten ein und zeigt mögliche bullishe wie bearishe Szenarien.

Der RSI liegt mit rund 65 Punkten im positiven Bereich und signalisiert weiterhin Kaufinteresse, ohne bereits eine überkaufte Marktlage anzuzeigen. Gleichzeitig deuten die moderat geöffneten Bollinger-Bänder auf eine Phase der Konsolidierung nach der jüngsten Aufwärtsbewegung hin. Solange Solana oberhalb des EMA-20 bleibt, überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung des positiven Trends, auch wenn kurzfristige Gewinnmitnahmen das Momentum zuletzt etwas abgeschwächt haben.

Aave (AAVE)

Aave befindet sich kurzfristig in einer neutral bis leicht bärischen Marktphase. Der Kurs ist auf 86,53 US-Dollar gefallen und notiert damit unter dem EMA-20 bei 90,11 US-Dollar, wodurch die kurzfristige Abwärtsstruktur intakt bleibt. Erst ein nachhaltiger Anstieg über 90,11 US-Dollar würde das Chartbild aufhellen und eine Erholung in Richtung 95 bis 105 US-Dollar ermöglichen. Fällt der Kurs dagegen unter die Unterstützung bei 85,48 US-Dollar, steigt das Risiko einer Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich von 80 US-Dollar.

Der RSI liegt mit rund 43,5 Punkten im neutral bis leicht schwachen Bereich und signalisiert nachlassenden Verkaufsdruck, ohne bereits ein klares Umkehrsignal zu liefern. Zudem deuten die vergleichsweise breiten Bollinger-Bänder auf eine erhöhte, aber kontrollierte Volatilität hin. Solange AAVE unter dem EMA-20 notiert, bleibt die technische Ausgangslage angespannt und spricht eher für eine Fortsetzung der Konsolidierung beziehungsweise der kurzfristigen Abwärtsbewegung.

Binance Coin (BNB)

BNB befindet sich kurzfristig weiter in einer neutral bis leicht bärischen Marktphase. Mit einem Kurs von 553,55 US-Dollar notiert der Coin unter dem EMA-20 bei 557,46 US-Dollar und bestätigt damit die bestehende Abwärtsstruktur. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 563,16 US-Dollar, könnte sich das Chartbild deutlich aufhellen und Raum für eine Erholung bis 590 bis 610 US-Dollar schaffen. Fällt der Kurs hingegen unter 540,60 US-Dollar, dürfte sich der Verkaufsdruck in Richtung 500 US-Dollar weiter verstärken.

Der RSI liegt mit rund 45 Punkten im neutral bis leicht schwachen Bereich und signalisiert zwar nachlassendes Abwärtsmomentum, bislang aber keine klare Trendwende. Gleichzeitig deuten die enger werdenden Bollinger-Bänder auf eine Phase sinkender Volatilität und anhaltender Konsolidierung hin. Solange BNB unter dem EMA-20 notiert, bleibt die technische Ausgangslage angespannt und spricht eher für eine Fortsetzung der Seitwärts- bis Abwärtsbewegung.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol befindet sich kurzfristig in einer neutral bis leicht bärischen Marktphase. Der Kurs notiert mit 0,5278 US-Dollar unter dem EMA-20 bei 0,5369 US-Dollar und bestätigt damit die bestehende Schwäche. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 0,5554 US-Dollar könnte eine Erholung in Richtung 0,60 bis 0,67 US-Dollar einleiten. Fällt der Kurs dagegen unter die Unterstützung bei 0,5136 US-Dollar, dürfte sich die Korrektur bis in den Bereich zwischen 0,45 und 0,50 US-Dollar ausweiten.

Der RSI liegt mit rund 46 Punkten im neutral bis leicht schwachen Bereich und signalisiert ein nachlassendes Abwärtsmomentum, ohne bereits ein klares Kaufsignal zu liefern. Gleichzeitig deuten die engeren Bollinger-Bänder auf eine Phase moderater Volatilität und anhaltender Konsolidierung hin. Solange Virtuals Protocol unter dem EMA-20 notiert, bleibt die technische Ausgangslage angespannt und spricht eher für eine Fortsetzung der Seitwärts- bis Abwärtsbewegung.

Canton (CC)

Die RWA-Blockchain Canton musste im Zuge der Korrektur am Gesamtmarkt zwischenzeitlich Federn lassen und rutschte mit 0,133 US-Dollar auf ein neues Mehrmonatstief ab. Ausgehend von diesem Niveau erholte sich der CC-Kurs auf aktuell 0,147 US-Dollar und handelt damit wieder an der Unterkante seiner Range der letzten acht Handelswochen. Kurzfristig gilt es den Support bei 0,140 US-Dollar zu verteidigen und in der Folge zurück über die Vorwochenhochs bei 0,156 US-Dollar anzusteigen. Eine Rückeroberung dieses Resists würde weiteres Kurspotenzial in Richtung 0,160 US-Dollar bieten. Ein steigender RSI deutet auf moderat steigendes Momentum hin, was die Wahrscheinlichkeit einer Kursstabilisierung verbessert.

Kommt es zu einer nachhaltigen Aufgabe der horizontalen Unterstützung bei 0,140 US-Dollar, droht sich die Abwärtsbewegung hingegen in Richtung 0,126 US-Dollar zu beschleunigen.

Hyperliquid (HYPE)

Nach einer Zwischekorrektur hat sich Hyperliquid (HYPE) in den letzten Tagen stabilisieren können und notiert mit 65,30 US-Dollar wieder oberhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte EMA-50 und EMA-20. Die Marke von 64,72 US-Dollar fungiert als kurzfristiger Support. Ausgehend von diesem Niveau könnte der HYPE-Kurs in Richtung 68,28 US-Dollar vordringen. Eine Aufgabe des EMA-20 würde hingegen Rückfallpotenzial in Richtung EMA-200 bei 62,64 US-Dollar bieten. Weitet sich der Korrekturtrend aus, rücken die Vorwochentiefs zwischen 60,62 US-Dollar und 58,68 US-Dollar in den Fokus.

Der RSI-Indikator zeigt mit 54 moderates Anstiegsmomentum, könnte jedoch jederzeit zurück in Richtung Süden wegknicken und ein frisches Verkaufssignals auslösen.

Ripple (XRP)

XRP bleibt kurzfristig in einer neutral bis leicht bärischen Marktphase. Mit einem Kurs von 1,045 US-Dollar notiert der Coin unter dem EMA-20 bei 1,055 US-Dollar und bestätigt damit die bestehende Abwärtstendenz. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 1,077 US-Dollar könnte das Chartbild aufhellen und eine Erholung bis in den Bereich um 1,145 US-Dollar ermöglichen. Fällt XRP dagegen unter die Unterstützung bei 1,040 US-Dollar, droht eine Ausweitung der Korrektur bis 1,009 US-Dollar.

Der RSI liegt mit rund 44 Punkten im neutral bis leicht schwachen Bereich und signalisiert nachlassenden Verkaufsdruck, ohne bereits eine klare Trendwende anzudeuten. Darüber hinaus sprechen die engen Bollinger-Bänder für eine Phase geringer Volatilität und anhaltender Konsolidierung. Solange XRP unter dem EMA-20 notiert, bleibt die technische Ausgangslage angespannt und das Risiko weiterer Kursrückgänge erhöht.

Phala Network (PHA)

Der Privacy AI-Coin Phala rutschte im Zuge der Gesamtmarktschwäche unter den wichtigen Support bei 0,030 US-Dollar ab und droht mit aktuell 0,027 US-Dollar an Halt einzubüßen. Bleibt der Korrekturtrend bestehen, droht ein Rückfall in Richtung 0,025 US-Dollar. Kann sich der Kurs hingegen zurück über das wichtige Chartniveau bei 0,030 US-Dollar vorarbeiten, wäre eine Entlastungsrallye in Richtung 0,032 US-Dollar einzuplanen. Sogar ein Sprung bis an den EMA-50 bei 0,034 US-Dollar scheint vorstellbar.

Der RSI tendiert mit 27 aktuell gen Süden, was die aktuelle Kursschwäche untermauert. Erst eine nachhaltige Umkehr in Richtung Norden würde den Abgabe druck reduzieren.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Der Krypto-Markt kann sich bislang nicht von seiner Kursschwäche lösen. Anleger scheinen die Volatilität im AI-Sektor in der Hoffnung auf schnelle Kursgewinne derzeit vorzuziehen. Eine schwache Handelswoche am US-Aktienmarkt ließ Bitcoin und Ethereum auf neue Jahrestiefs zurückfallen. Die hohe Dominanz des Stablecoins US-Tether unterstreicht die abwartende Haltung unter Investoren. Wir halten die Cash-Quote daher ebenfalls weiterhin oberhalb von 25 Prozent, um im Falle einer finalen Kapitulationsbewegung handlungsfähig zu sein.

Das erwartet uns diese Handelswoche

In der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche schauen Anleger zur Wochenmitte zunächst auf die Managerindizes aus dem produzierenden Gewerbe in den USA. Am Donnerstag steht der US-Arbeitsmarkt erneut im Fokus der Investoren. Der große Arbeitsmarktbericht (NFP) sowie die Arbeitslosenquote dürften Aufschluss darüber geben, wie es um die wirtschaftliche Situation in den USA bestellt ist.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.