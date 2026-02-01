Ein US-Präsident, drei Söhne und Milliardengewinne durch Krypto-Geschäfte: So tief reichen die wirtschaftlichen Verflechtungen der Trumps.

Krypto-Imperium Trump: Wie die Präsidentenfamilie Kasse macht

In diesem Artikel erfährst du: Welche Rolle die Familienmitglieder in Trumps Krypto-Imperium einnehmen

Wieviel Geld sie damit wirklich verdienen

Und wie politische Entscheidungen mutmaßlich davon beinflusst wurden

Knapp ein Jahr ist Donald Trump im Amt. In dieser Zeit hat der US-Präsident nicht nur die internationale Ordnung umgekrempelt, sondern sich und seiner Familie ermöglicht, Geld zu verdienen – sehr viel Geld. Die Liste der Einkommensquellen ist lang. Manchmal sind es Staatsgeschenke, manchmal Zahlungen aus Gerichtsvergleichen, oft aber sind es Einnahmen aus einem Krypto-Imperium, das die Präsidentenfamilie minutiös aufgebaut hat. BTC-ECHO zeigt, welche Rolle die einzelnen Familienmitglieder in diesem Konstrukt einnehmen, wie viel Geld die Trumps über ihre Krypto-Geschäfte verdient haben und wie politische Entscheidungen davon mutmaßlich beeinflusst wurden.

