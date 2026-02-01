In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Rolle die Familienmitglieder in Trumps Krypto-Imperium einnehmen
- Wieviel Geld sie damit wirklich verdienen
- Und wie politische Entscheidungen mutmaßlich davon beinflusst wurden
Knapp ein Jahr ist Donald Trump im Amt. In dieser Zeit hat der US-Präsident nicht nur die internationale Ordnung umgekrempelt, sondern sich und seiner Familie ermöglicht, Geld zu verdienen – sehr viel Geld. Die Liste der Einkommensquellen ist lang. Manchmal sind es Staatsgeschenke, manchmal Zahlungen aus Gerichtsvergleichen, oft aber sind es Einnahmen aus einem Krypto-Imperium, das die Präsidentenfamilie minutiös aufgebaut hat. BTC-ECHO zeigt, welche Rolle die einzelnen Familienmitglieder in diesem Konstrukt einnehmen, wie viel Geld die Trumps über ihre Krypto-Geschäfte verdient haben und wie politische Entscheidungen davon mutmaßlich beeinflusst wurden.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden