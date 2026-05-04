App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2.70 T $
Hyperliquid-Kurs41.24 $1.03%
Bitcoin-Kurs79,718.00 $1.27%
Ethereum-Kurs2,349.32 $0.85%
XRP-Kurs1.40 $0.19%
BNB-Kurs625.27 $0.85%
Solana-Kurs84.53 $0.31%
TRON-Kurs0.339604 $0.34%
Dogecoin-Kurs0.110381 $1.45%
Cardano-Kurs0.250627 $-0.07%
Zcash-Kurs411.33 $2.55%
Chainlink-Kurs9.45 $3.04%
Official Trump-Kurs2.32 $-0.92%
Pi Network-Kurs0.177047 $0.33%
Massiver Burggraben 

Pendle vor Comeback? Warum dieser DeFi-Token jetzt enormes Potenzial hat

Pendle bleibt trotz schwacher Kursentwicklung einer der wichtigsten DeFi-Player. Warum sich für Anleger daraus jetzt eine Chance ergeben könnte.

Johannes Dexl
Teilen
Ethereum-Kurs2,349.32 $0.85 %
Bitcoin kaufen
Pendle-Logo neben Chart

Beitragsbild: Symbolfoto: Shutterstock, KI-bearbeitet

 | Pendle ist einer der etablierten Player im DeFi-Sektor

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Pendle trotz Altcoin-Schwäche seinen Burggraben hält
  • Wie Boros die Kursfantasie anregt
  • Warum der Rückgang zyklischer Natur ist
  • Wie sPENDLE die Tokenomics verbessert

Pendle hält im Bereich der Tokenisierung von DeFi-Yields weiterhin eine nahezu monopolartige Stellung. Das Marktumfeld hat sich jedoch deutlich eingetrübt. Die Nachfrage nach entsprechenden Rendite-Strategien ist massiv zurückgegangen. So ist die Rendite von Ethenas sUSDe von zeitweise 19 Prozent im Jahr 2024 auf unter fünf Prozent gefallen. Diese Entwicklung hat Pendle spürbar belastet und den Tokenkurs stark unter Druck gesetzt. Kehrt jedoch spekulative Aktivität in den Krypto-Markt zurück, könnte PENDLE zu den attraktivsten Investments in diesem Segment zählen.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied?

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Eine Nahaufnahme einer Bitcoin-Münze.
Steuerreform in DeutschlandBitcoin-Haltefrist: Muss Krypto wirklich steuerfrei sein? Das sagt BTC-ECHO
Mehrere Zeilen Computercode.
Panik im DeFi-MarktÄrger bei Aave: Was hinter dem DeFi-Exploit steckt
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
SkyAI
0.708224 $
91.85%
Dash
47.69 $
22.76%
Ondo
0.312799 $
12.21%
Siren
0.781199 $
10.70%
World Liberty Financial
0.063010 $
9.09%
Toncoin
1.42 $
5.45%
Chainlink
9.45 $
3.04%
Pudgy Penguins
0.009999 $
2.80%
Zcash
411.33 $
2.55%
Bitget Token
2.04 $
1.93%
MemeCore
2.67 $
-11.70%
Bittensor
279.66 $
-3.94%
Provenance Blockchain
0.010919 $
-3.23%
Arbitrum
0.115172 $
-2.43%
JUST
0.082689 $
-2.39%
Canton
0.145820 $
-2.21%
PAX Gold
4,527.85 $
-1.93%
Tether Gold
4,530.28 $
-1.81%
Bitcoin Cash
441.52 $
-1.15%
Monero
390.94 $
-1.14%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren