Pendle bleibt trotz schwacher Kursentwicklung einer der wichtigsten DeFi-Player. Warum sich für Anleger daraus jetzt eine Chance ergeben könnte.

Pendle vor Comeback? Warum dieser DeFi-Token jetzt enormes Potenzial hat

Pendle vor Comeback? Warum dieser DeFi-Token jetzt enormes Potenzial hat

In diesem Artikel erfährst du: Warum Pendle trotz Altcoin-Schwäche seinen Burggraben hält

Wie Boros die Kursfantasie anregt

Warum der Rückgang zyklischer Natur ist

Wie sPENDLE die Tokenomics verbessert

Pendle hält im Bereich der Tokenisierung von DeFi-Yields weiterhin eine nahezu monopolartige Stellung. Das Marktumfeld hat sich jedoch deutlich eingetrübt. Die Nachfrage nach entsprechenden Rendite-Strategien ist massiv zurückgegangen. So ist die Rendite von Ethenas sUSDe von zeitweise 19 Prozent im Jahr 2024 auf unter fünf Prozent gefallen. Diese Entwicklung hat Pendle spürbar belastet und den Tokenkurs stark unter Druck gesetzt. Kehrt jedoch spekulative Aktivität in den Krypto-Markt zurück, könnte PENDLE zu den attraktivsten Investments in diesem Segment zählen.

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