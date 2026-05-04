In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Bitcoin zunehmend als sicherer Hafen wahrgenommen wird
- Wo Europa im globalen Wettbewerb steht
- Wie sich Märkte durch Blockchain-Technologie verändern
- Welcher Trend die Entwicklung der Branche dominiert
Daniel Seifert, Vice President von Coinbase für EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), hat im Gespräch mit BTC-ECHO auf der Paris Blockchain Week über die aktuelle Lage des Krypto-Marktes gesprochen. Dabei ordnet er die Entwicklung von Bitcoin im Kontext geopolitischer Spannungen ein und bewertet die jüngste Marktstärke. Zudem geht es um Bitcoins Rolle als möglicher sicherer Hafen, Europas Position im globalen Wettbewerb, regulatorische Themen wie den Clarity Act in den USA sowie die Frage, ob Zentralbanken künftig Bitcoin halten könnten.
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