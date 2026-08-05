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Hitzige Debatte 

Ethereum-Community streitet über Einschnitte beim Staking

Ethereum-Forscher wollen die Validator-Belohnungen teilweise verbrennen und so das Staking begrenzen. Der Vorschlag sorgt schon jetzt für heftige Diskussionen in der Community.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Vitalik Buterin

Beitragsbild: picture alliance

 | Kann die mögliche Angebotsverknappung den Ethereum-Kurs stützen?

Ethereum-Forscher haben einen neuen Vorschlag vorgestellt, der das Staking im Netzwerk grundlegend verändern könnte. Im Mittelpunkt steht eine “Tapered Issuance Burn“, bei der ein wachsender Teil der Validator-Belohnungen dauerhaft verbrannt wird. Ziel ist es, den Anteil der gestakten Ether langfristig bei rund 50 Prozent des Gesamtangebots zu stabilisieren.

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Zu den Autoren des Ethereum Improvement Proposals zählen unter anderem Justin Drake sowie mehrere Entwickler aus dem Ökosystem. Nach ihren Vorstellungen würden die Belohnungen für Validatoren mit steigender Staking-Quote schrittweise sinken. Sobald rund die Hälfte aller Ether gestakt ist, würden die Konsens-Belohnungen vollständig durch den Burn ausgeglichen und die Nettoemission auf null fallen.

Ethereum-Community streitet über Folgen

Die Initiatoren begründen ihren Vorschlag mit den Risiken eines immer höheren Staking-Anteils. Aus ihrer Sicht erhöht zusätzliches Staking ab einem bestimmten Punkt die Sicherheit des Netzwerks kaum noch. Zudem wachse die Bedeutung großer Staking-Anbieter und zentralisierter Börsen, während kleinere Validatoren zunehmend an Einfluss verlieren könnten.

Ether notiert wie der Großteil des Krypto-Marktes weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch / Quelle: BTC-ECHO

Der Vorschlag soll den Markt deshalb dazu bewegen, sich dauerhaft unter einer Staking-Quote von 50 Prozent einzupendeln. Um größere Verwerfungen zu vermeiden, sollen die Änderungen nicht sofort greifen, sondern die Validator-Belohnungen über einen Zeitraum von 18 Monaten schrittweise sinken.

In der Ethereum-Community stößt der Entwurf jedoch auf geteilte Reaktionen. Kritiker befürchten, dass geringere Staking-Erträge vor allem Solo-Staker benachteiligen und sich negativ auf liquide Staking-Protokolle wie stETH auswirken könnten. Auch für DeFi-Anwendungen, die auf Staking-Renditen aufbauen, sehen einige Entwickler erhebliche Risiken.

Andere Marktbeobachter bewerten den Vorschlag deutlich positiver. Sie argumentieren, dass eine geringere ETH-Emission den Verkaufsdruck reduzieren und den Ether-Kurs langfristig stützen könnte. Ob der Vorschlag bereits Teil des kommenden Hegota-Upgrades wird, ist allerdings offen. Zunächst dürfte die Diskussion innerhalb der Ethereum Community weiter an Fahrt aufnehmen.

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