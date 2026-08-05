Ethereum-Forscher wollen die Validator-Belohnungen teilweise verbrennen und so das Staking begrenzen. Der Vorschlag sorgt schon jetzt für heftige Diskussionen in der Community.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Neuer Vorschlag könnte das Staking im Ethereum-Netzwerk grundlegend verändern. â³

Diskussion über die Auswirkungen auf Validatoren und den Ether-Kurs nimmt Fahrt auf. â³

Kritiker warnen vor Nachteilen für Solo-Staker und DeFi-Anwendungen. â³

Unterstützer sehen Chancen zur Reduzierung des Verkaufsdrucks auf Ether. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Ethereum-Forscher haben einen neuen Vorschlag vorgestellt, der das Staking im Netzwerk grundlegend verändern könnte. Im Mittelpunkt steht eine “Tapered Issuance Burn“, bei der ein wachsender Teil der Validator-Belohnungen dauerhaft verbrannt wird. Ziel ist es, den Anteil der gestakten Ether langfristig bei rund 50 Prozent des Gesamtangebots zu stabilisieren.

Zu den Autoren des Ethereum Improvement Proposals zählen unter anderem Justin Drake sowie mehrere Entwickler aus dem Ökosystem. Nach ihren Vorstellungen würden die Belohnungen für Validatoren mit steigender Staking-Quote schrittweise sinken. Sobald rund die Hälfte aller Ether gestakt ist, würden die Konsens-Belohnungen vollständig durch den Burn ausgeglichen und die Nettoemission auf null fallen.

Ethereum-Community streitet über Folgen

Die Initiatoren begründen ihren Vorschlag mit den Risiken eines immer höheren Staking-Anteils. Aus ihrer Sicht erhöht zusätzliches Staking ab einem bestimmten Punkt die Sicherheit des Netzwerks kaum noch. Zudem wachse die Bedeutung großer Staking-Anbieter und zentralisierter Börsen, während kleinere Validatoren zunehmend an Einfluss verlieren könnten.

Ether notiert wie der Großteil des Krypto-Marktes weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch / Quelle: BTC-ECHO

Der Vorschlag soll den Markt deshalb dazu bewegen, sich dauerhaft unter einer Staking-Quote von 50 Prozent einzupendeln. Um größere Verwerfungen zu vermeiden, sollen die Änderungen nicht sofort greifen, sondern die Validator-Belohnungen über einen Zeitraum von 18 Monaten schrittweise sinken.

In der Ethereum-Community stößt der Entwurf jedoch auf geteilte Reaktionen. Kritiker befürchten, dass geringere Staking-Erträge vor allem Solo-Staker benachteiligen und sich negativ auf liquide Staking-Protokolle wie stETH auswirken könnten. Auch für DeFi-Anwendungen, die auf Staking-Renditen aufbauen, sehen einige Entwickler erhebliche Risiken.

Andere Marktbeobachter bewerten den Vorschlag deutlich positiver. Sie argumentieren, dass eine geringere ETH-Emission den Verkaufsdruck reduzieren und den Ether-Kurs langfristig stützen könnte. Ob der Vorschlag bereits Teil des kommenden Hegota-Upgrades wird, ist allerdings offen. Zunächst dürfte die Diskussion innerhalb der Ethereum Community weiter an Fahrt aufnehmen.