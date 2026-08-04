Bitmine hält inzwischen 4,8 Prozent aller umlaufenden Ethereum. Das Unternehmen setzt seine Kaufstrategie Woche für Woche konsequent fort.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitmine hat in der letzten Woche 10.399 ETH erworben und hält nun rund 5,8 Millionen Ether. â³

Das Unternehmen setzt weiterhin auf Ethereum und plant umfangreiche Staking-Aktivitäten. â³

Bitmine setzt seine Ethereum-Strategie konsequent fort und hat in der vergangenen Woche weitere 10.399 ETH erworben. Nach dem jüngsten Kauf hält das Unternehmen inzwischen rund 5,8 Millionen Ether. Damit kontrolliert Bitmine nach eigenen Angaben etwa 4,8 Prozent des gesamten im Umlauf befindlichen Angebots und zählt zu den größten institutionellen ETH-Inhabern weltweit.

🧵

1/

BitMine provided its latest holdings update for August 3, 2026



$11.3 billion in total crypto + "moonshots":

– 55,797,813 ETH at $1,880 per ETH per ETH (per @coinbase)

– 209 Bitcoin (BTC)

– $180 million stake in Beast Industries @MrBeast

– $61 million stake in Eightco… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) August 3, 2026

Im Gegensatz zu Strategy, das vor wenigen Wochen begann, Teile seiner Bitcoin-Bestände zu verkaufen, setzt Bitmine weiterhin auf regelmäßige Zukäufe von Ethereum. Auch kaufte das Unternehmen weitere 4,5 Millionen eigene Stammaktien zurück und weitete damit sein laufendes Aktienrückkaufprogramm weiter aus.

Bitmine setzt weiter auf Ethereum

Neben seinen umfangreichen Ethereum-Beständen verfügt Bitmine über weitere Vermögenswerte. Dazu gehören 209 Bitcoin, rund 173 Millionen US-Dollar in Bargeld und marktfähigen Wertpapieren sowie Beteiligungen an Beast Industries und Eightco Holdings. Insgesamt summieren sich die Krypto-Bestände und weiteren Vermögenswerte des Unternehmens auf einen zweistelligen Milliardenbetrag.

Trotz der schwächeren Kursentwicklung setzt das Unternehmen seine Ethereum-Strategie unverändert fort / Quelle: TradingView

Ein wichtiger Bestandteil der Strategie ist das Staking der eigenen Ethereum-Bestände. Nach Unternehmensangaben sind rund 85 Prozent aller gehaltenen ETH im Staking gebunden. Über die hauseigene MAVAN-Plattform erwartet Bitmine dadurch einen annualisierten Staking-Umsatz von rund 247 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen erzielt damit nicht nur Kursgewinne auf seine Bestände, sondern erwirtschaftet zusätzlich laufende Erträge.

“Im Juli übertraf ETH den Nasdaq 100 um 2.500 Basispunkte (bzw. 25 Prozentpunkte). Dies ist die größte Outperformance seit Juli 2025, und wir glauben, dass sie die sich festigenden Fundamentaldaten der Kryptowährungen widerspiegelt. Im vergangenen Juli (2025) stieg der Kurs von ETH von 2.375 US-Dollar auf 4.057 US-Dollar bis Ende August”, erklärte Thomas Lee, Vorstandsvorsitzender von Bitmine.