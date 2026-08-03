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Glückstreffer 

Bitcoin Jackpot für Hobby-Miner – ein einziger Block bringt ihm rund 200.000 Dollar

Ein Solo-Bitcoin Miner sichert sich die komplette Blockbelohnung von 3,157 BTC. Solche Erfolge gehören im Netzwerk zu den seltenen Ausnahmen.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Bitcoin-Münzen neben Spielkarten und Würfeln

Beitragsbild: Shutterstock

 | Mit etwas Glück gelingt Hobby-Minern hin und wieder der große Jackpot

Immer wieder gelingt es einzelnen Bitcoin Minern, einen Block im Netzwerk zu finden und dafür eine hohe Belohnung zu erhalten. Ein unabhängiger Miner hat erfolgreich am Montagmorgen den Bitcoin Block 960.804 gefunden und sich damit eine Blockbelohnung von 3,157 Bitcoin gesichert. Zum Zeitpunkt des Funds entsprach das einem Wert von rund 200.000 US Dollar.

Durch das Halving verringert sich die Bitcoin-Blockbelohnung etwa alle vier Jahre / Quelle: mempool

Solche Erfolge sorgen in der Krypto-Szene regelmäßig für Aufmerksamkeit, weil sie vergleichsweise selten vorkommen. In den meisten Fällen stammen neue Blöcke von großen Mining-Unternehmen, die riesige Rechenzentren mit tausenden spezialisierten Geräten betreiben. Umso bemerkenswerter ist es, wenn ein einzelner Miner mit deutlich weniger Rechenleistung den entscheidenden Treffer landet und die gesamte Belohnung erhält.

Bitcoin Mining bleibt ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten

Beim Bitcoin Mining wird in der Regel etwa alle zehn Minuten ein neuer Block gefunden. Miner auf der ganzen Welt lassen ihre Geräte rund um die Uhr rechnen, um als Erste die richtige Lösung für eine kryptografische Aufgabe zu entdecken. Wer diese Aufgabe erfolgreich löst, darf den neuen Block an die Blockchain anhängen und erhält dafür die festgelegte Blockbelohnung sowie die Transaktionsgebühren aus dem jeweiligen Block.

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Im Solo Mining gleicht dieser Wettbewerb eher einem Lottospiel: Wer nur ein oder wenige Mining Geräte zu Hause betreibt, verfügt lediglich über einen winzigen Anteil der gesamten Rechenleistung im Netzwerk. Die Wahrscheinlichkeit, einen Block zu finden, ist deshalb äußerst gering.

Ganz anders sieht es bei professionellen Mining Unternehmen aus. Diese betreiben oft zehntausende spezialisierte ASIC Miner und stellen dadurch einen erheblichen Teil der weltweiten Rechenleistung bereit. Dadurch finden sie regelmäßig neue Blöcke und erzielen deutlich verlässlichere Einnahmen als einzelne Hobby Miner, die oft über lange Zeit leer ausgehen.

Trotz der geringen Erfolgschancen gibt es immer wieder Beispiele, die zeigen, dass Solo Mining nicht unmöglich ist. Jeder neu gefundene Block erinnert daran, dass im Bitcoin-Netzwerk grundsätzlich jeder Teilnehmer die gleiche Chance auf eine Belohnung hat.

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