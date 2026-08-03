Solana-Prognose: Gelingt dem SOL-Kurs jetzt die Trendwende?

Trotz Krypto-Winter verzeichnen die Solana Spot ETFs kontinuierliche Zuflüsse. Davon könnte nun auch der SOL-Kurs profitieren. Welche Chartmarken nun in den Vordergrund rücken.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Solana sieht aktuell eine sinkende Nachfrage und ein rückläufiges Handelsvolumen bei Futures. â³

Morgan Stanley bringt frisches Kapital mit einem neuen Solana-Indexfonds auf den Markt.

Die technische Analyse deutet auf eine neutrale bis leicht bärische Marktlage hin. â³

Prognosen zeigen mögliche Kursbewegungen zwischen 66 und 79 US-Dollar. Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Am Solana-Markt lässt die spekulative Nachfrage derzeit nach. Das Handelsvolumen bei SOL-Futures sank laut CoinGlass binnen 24 Stunden um 14 Prozent auf 3,66 Milliarden US-Dollar. Auch die Funding Rate rutschte ins Minus und signalisiert eine bearishe Positionierung vieler Derivatehändler. Dagegen zeigte sich bei Solana Spot ETFs ein deutlich robusteres Bild, denn in der vergangenen Woche flossen weitere 2,82 Millionen US-Dollar zu – bereits die fünfte Woche mit Nettozuflüssen in Folge.

Zusätzliche Hoffnung weckt der Einstieg von Morgan Stanley. Der US-Finanzkonzern hat einen eigenen Solana-Indexfonds mit einer niedrigen Gebühr von 0,14 Prozent aufgelegt, der Anlegern zudem Staking-Erträge ermöglichen soll. Das institutionelle Interesse könnte damit weiter zunehmen und die schwache Stimmung am Terminmarkt auffangen. Ob daraus ein kurzfristiger Aufwärtsimpuls entsteht, verrät ein Blick auf den SOL-Chart.

Solana in der technischen Analyse

In den letzten 3–6 4h-Kerzen lag die Kursrange zwischen 73,67 US-Dollar (High) und 71,98 US-Dollar (Low). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 72,61 US-Dollar und damit rund 1,02 US-Dollar unter dem Schlusskurs des Vortags (73,63 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt damit etwa 42 Milliarden US-Dollar. Kurzfristig zeigt die Entwicklung leichte Abgaben gegenüber dem Wochenhoch um 73,84 US-Dollar.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (73,11 US-Dollar). Die Sequenz aus tieferen Hochs (73,67 → 73,08 → 72,81) und tieferen Tiefs (73,20 → 72,43 → 71,98) weist auf kurzfristige Schwäche hin. Unterstützung liegt bei 70,58 US-Dollar und 71,98 US-Dollar, Widerstände bei 73,11 US-Dollar (EMA-20) und 75,71 US-Dollar (Fibonacci); Marktlage: neutral bis leicht bärisch.

Der RSI (14) liegt bei 44,21 und befindet sich damit im schwachen Bereich ohne klares Überverkauft-Signal. Das Histogramm zeigt negatives Vorzeichen, die Abwärtsbeschleunigung nimmt jedoch ab, was auf eine leichte Stabilisierung hindeutet.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 2,28 US-Dollar (Upper 74,10 US-Dollar / Lower 71,82 US-Dollar), was vergleichsweise geringe Intraday-Schwankungen signalisiert. Marktphase: Konsolidierung mit moderatem Risiko; solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, bleibt die Lage angespannt.

Kurzfristige Solana-Kursprognose

Die kurzfristige Prognose für Solana bleibt am 3. August 2026 neutral bis leicht bärisch. Auf der Unterseite bieten zunächst 71,98 und 70,58 US-Dollar Halt, während der EMA-20 bei 73,11 US-Dollar und die Fibonacci-Marke bei 75,71 US-Dollar als Widerstände wirken. Gelingt ein nachhaltiger Schlusskurs über 74 US-Dollar, könnte der Verkaufsdruck nachlassen und eine Erholung bis 79 US-Dollar einsetzen. Fällt SOL dagegen unter 70,58 US-Dollar, steigt das Risiko eines Rücksetzers in Richtung 66 US-Dollar deutlich.

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Neutrales Szenario: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent bewegt sich der SOL-Kurs zunächst zwischen 71 und 74 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass sich der RSI oberhalb von 42 stabilisiert und der Kurs die Marke von 71 US-Dollar verteidigt. Der Bereich um das Bollinger-Mittel bei 72,96 US-Dollar könnte dabei als Puffer dienen. Unterhalb von 70 US-Dollar wäre das Szenario hinfällig.

Bullishes Szenario: Steigt SOL über den EMA-20 bei 73,11 US-Dollar und überwindet anschließend die Fibonacci-Marke bei 75,71 US-Dollar, wäre eine Erholung bis 79 US-Dollar möglich. Unterstützt würde das Szenario durch einen RSI-Anstieg über 50 und zunehmendes Handelsvolumen. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 25 Prozent. Ein Rückfall unter 73 US-Dollar würde das bullishe Bild entkräften.

Bearishes Szenario: Fällt SOL unter die Unterstützung bei 70,58 US-Dollar, droht ein weiterer Rücksetzer in Richtung 66 US-Dollar. Als zusätzliche Warnsignale gelten ein RSI unter 40 und ein Bruch des unteren Bollinger-Bands. Auch dieses Szenario wird mit 25 Prozent gewichtet. Ein Anstieg über 74 US-Dollar würde die bearishe Prognose ungültig machen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.