Die größten Hyperliquid-Bullen bewegen Token im Millionenwert. Die beteiligten Fonds dementieren. Ein anderes Risiko bleibt.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Risiken Token-Unlocks, KYC-Pläne und der RWA-Boom für den HYPE-Kurs bergen

Warum institutionelle HYPE-Transfers nicht automatisch das Ende des Bull Case bedeuten

Weshalb Analysten trotz der Korrektur weiteres Aufwärtspotenzial für Hyperliquid sehen

Der Krypto-Liebling Hyperliquid erlebt derzeit eine schmerzhafte Korrektur. Vom Allzeithoch bei 76 US-Dollar hat sich der HYPE-Kurs deutlich entfernt. Als Belastungsfaktoren gelten ausgerechnet Gewinnmitnahmen jener institutionellen Anleger, die HYPE zuletzt zum besten Krypto-Investment des Jahres erklärt hatten. Dazu zählen Bitwise, Multicoin Capital und Paradigm. Hinzu kommen anhaltende Token-Unlocks, die nach Ansicht einiger Marktbeobachter zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen könnten. Ist Hyperliquids sensationelle Bärenmarkt-Outperformance damit vorbei?

Weiter mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Monatlich kündbar Flexibel 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden