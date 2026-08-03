Mit neuen Beteiligungen setzt Ripple seinen Expansionskurs fort. Das Unternehmen will die Tokenisierung von Finanzanlagen weiter vorantreiben.

Mit diesen neuen Investments will Ripple den Markt für Tokenisierung erobern

Mit diesen neuen Investments will Ripple den Markt für Tokenisierung erobern

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple investiert strategisch in die britischen Firmen Zilo und Licuido zur Stärkung der Tokenisierungsinfrastruktur. â³

Ziel ist es, tokenisierte Fonds als Sicherheiten bereits ab ihrer Ausgabe nutzbar zu machen. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Ripple baut seine Aktivitäten im Bereich der Tokenisierung weiter aus und hat zwei neue strategische Investitionen bekannt gegeben. Das Unternehmen beteiligt sich an den britischen Firmen Zilo und Licuido, um die Infrastruktur für digitale Finanzprodukte auf dem XRP Ledger auszubauen. Angaben zur Höhe der Investitionen machte Ripple nicht.

Mit den Beteiligungen verfolgt das Unternehmen das Ziel, tokenisierte Fonds künftig bereits ab ihrer Ausgabe als Sicherheiten nutzbar zu machen. Nach Angaben von Ripple sollen die neuen Partnerschaften regulierte Transferagenturdienste, die Ausgabe digitaler Vermögenswerte und eine effizientere Nutzung von Sicherheiten ermöglichen. Damit will das Unternehmen den Zugang zu tokenisierten Finanzanlagen auf dem XRP Ledger weiter vereinfachen.

Ripple setzt auf den Tokenisierungsmarkt

Zilo entwickelt Lösungen für Vermögensverwalter und unterstützt unter anderem die Verwaltung von Fonds und deren Anteilseignern. Licuido ist auf die Tokenisierung von Vermögenswerten spezialisiert und wird von der britischen Finanzaufsicht FCA reguliert. Gemeinsam sollen beide Unternehmen dazu beitragen, die Infrastruktur für institutionelle Anleger auf dem XRP Ledger auszubauen.

Wird der XRP-Kurs langfristig von Ripples Partnerschaften profitieren können? / Quelle BTC-ECHO

Die Ankündigung folgt nur wenige Tage auf einen weiteren wichtigen Schritt im Ripple-Ökosystem. Erst vor Kurzem brachte der Vermögensverwalter Aviva Investors nach Genehmigung durch die irische Zentralbank eine tokenisierte Anteilsklasse seines US-Dollar-Liquiditätsfonds auf dem XRP Ledger auf den Markt. Ripple sieht darin einen weiteren Beleg dafür, dass immer mehr traditionelle Finanzprodukte ihren Weg auf die Blockchain finden.

“Die Tokenisierung von Vermögenswerten ist erst der Anfang: Der wahre Wert liegt in den vielfältigen Möglichkeiten, die ein Token bietet – vom sofortigen Kauf und Verkauf bis hin zur Abwicklung von Transaktionen oder seiner Verwendung als Sicherheit für Kredite, Darlehen oder Margin-Besicherung“, so Nigel Khakoo, SVP Trading and Markets bei Ripple.

Der Markt für tokenisierte Real World Assets wächst unterdessen weiter. Auf dem XRP Ledger befinden sich nach aktuellen Daten tokenisierte Vermögenswerte im Wert von rund 368 Millionen US-Dollar. Damit liegt das Netzwerk zwar noch deutlich hinter Ethereum, dennoch nimmt die Zahl der Nutzer und das gesamte Marktvolumen weiter zu.