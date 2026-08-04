In diesem Artikel erfährst du:
- Wie Jeff Walton eine 2.000x Rendite mit MSTR-Optionen erzielte
- Warum die Strive-Aktie den Bitcoin-Kurs langfristig schlagen könnte
- Was Strive von Strategy unterscheidet – und was sie eint
- Welche unterschätzte Rolle die Treasury-Firmen im Bitcoin-Ökosystem spielen
Bitcoin-Treasury-Aktien gelten als besonders riskante Wette auf ein ohnehin volatiles Asset. Strive-Manager Jeff Walton hält das für eine zu starke Vereinfachung. Mit seinem MicroStrategy-Investment erlitt er zunächst hohe Verluste im Bärenmarkt, durfte sich dann aufgrund einer mutigen Strategie aber nur wenige Jahre später über eine 2.000-fache Rendite freuen. Heute will er das Erfolgsmodell von Michael Saylor weiter verbessern. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt der Experte, wie Strive den Markt langfristig schlagen könnte und warum Treasury-Firmen für ihn mehr sind als bloße Bitcoin-Hebel.
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