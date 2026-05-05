Bitcoin bei 81.000 US-Dollar: Platzt jetzt der Knoten?

Bitcoin erreicht das höchste Kursniveau seit Monaten. Der Abstand zur 100.000er Marke hat sich dadurch um ein gutes Stück verkürzt.

Der Krypto-Markt legt den Schalter allmählich um. Bitcoin notiert aktuell bei rund 81.000 US-Dollar und damit fünf Prozent über dem Vorwochenniveau. Es ist der höchste Kursstand seit Ende Januar. Auch Ethereum verzeichnet mit aktuell rund 2.400 US-Dollar einen Zugewinn von vier Prozent im Wochenvergleich. Unter den größeren Altcoins stechen vor allem Toncoin mit rund 25 Prozent und Terra Classic mit mit jeweils zweistelligen Zuwächsen hervor. Die Gesamtmarktkapitalisierung steigt um 0,7 Prozent auf 2,7 Billionen US-Dollar.

Unterstützung erhält der Markt durch institutionelle Kapitalzuflüsse. Spot Bitcoin ETFs verzeichneten zuletzt Nettozuflüsse von rund 630 Millionen US-Dollar an einem Handelstag, der höchste Wert seit mehreren Wochen. Auch das makroökonomische Umfeld zeigt sich vergleichsweise stabil. US-Aktienindizes wie der S&P 500 und Nasdaq haben Anfang Mai neue Allzeithochs erreicht. Entspannungssignale im Iran-Konflikt sorgen für zusätzliche Stabilität im Marktumfeld.

Miner-Branche unter Zugzwang

Im Mining-Sektor zeigte sich während der vergangenen Monate ein gegensätzlicher Trend. Mit höheren Kosten und geringeren Erträgen sind die Margen großer Mining-Unternehmen rapide eingebrochen. Börsennotierte Unternehmen haben im ersten Quartal mehr als 32.000 Bitcoin verkauft, wie Daten von WuBlockchain zeigen. Das übersteigt die Verkäufe des gesamten Jahres 2025.

Der Crypto Fear & Greed Index klettert auf aktuell 50 Punkte und liegt damit erstmals seit Wochen wieder im “neutralen” Bereich. Gestern noch stand das Stimmungsbarometer mit 40 Punkten bei “Angst”. Rückenwind könnte der Markt durch eine zeitnahe Verabschiedung CLARITY Act bekommen. Der US-Senat räumte nun ein massives Hindernis für die Gesetzgebung aus dem Weg. Mehr dazu hier: Zinsverbot für Stablecoins? US-Senat erzielt Kompromiss bei CLARITY Act

Du möchtest in Bitcoin investieren und die aktuellen Kurse nutzen? Bei Coinbase erhältst du derzeit 30 Euro in Bitcoin gutgeschrieben, wenn du mindestens den gleichen Betrag investierst.

Empfohlenes Video 99% aller Krypto-Token scheitern – so findest du die 1%