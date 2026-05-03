Die Börsenweisheit “Sell in May” erlebt 2026 ein Comeback. Doch für vorschnell agierende Bitcoin- und Krypto-Anleger könnte sie teuer werden.

Bitcoin und Aktien jetzt verkaufen, um die Rendite zu maximieren?

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In diesem Artikel erfährst du: Wie die berühmte Börsenweisheit "Sell in May" einst entstand

Welche Effekte ein Maiverkauf seit 1990 auf die Aktionärsrendite hatte

Warum Bitcoin-Investoren heute anders handeln müssen

Der Mai hat begonnen und Deutschland genießt das erste sommerliche Wochenende des Jahres. Passenderweise blühte der Bitcoin-Kurs zuletzt wieder auf und steht nun bei 78.600 US-Dollar, was einem Kursanstieg von 18 Prozent auf Monatssicht entspricht. Doch auch in diesem Jahr stellt eine alte Börsenweisheit sowohl Bitcoin-Investoren als auch Aktionäre vor die Frage, ob sie ihre Gewinne nicht besser realisieren und nach dem Sommerloch wieder einsteigen sollten. “Sell in May and go away, but remember to come back in September” heißt die Empfehlung, die eine höhere Rendite ermöglichen soll.

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