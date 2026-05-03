In diesem Artikel erfährst du:
- Wie die berühmte Börsenweisheit "Sell in May" einst entstand
- Welche Effekte ein Maiverkauf seit 1990 auf die Aktionärsrendite hatte
- Warum Bitcoin-Investoren heute anders handeln müssen
Der Mai hat begonnen und Deutschland genießt das erste sommerliche Wochenende des Jahres. Passenderweise blühte der Bitcoin-Kurs zuletzt wieder auf und steht nun bei 78.600 US-Dollar, was einem Kursanstieg von 18 Prozent auf Monatssicht entspricht. Doch auch in diesem Jahr stellt eine alte Börsenweisheit sowohl Bitcoin-Investoren als auch Aktionäre vor die Frage, ob sie ihre Gewinne nicht besser realisieren und nach dem Sommerloch wieder einsteigen sollten. “Sell in May and go away, but remember to come back in September” heißt die Empfehlung, die eine höhere Rendite ermöglichen soll.
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden