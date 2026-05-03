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BTC-Community ist skeptisch 

Wie gefährdet sind die Bitcoin von Satoshi Nakamoto durch Quantencomputer?

Angreifer könnten das enorme Bitcoin-Vermögen von Satoshi mit Quantencomputern entwenden. Das sagt ein Experte über die Folgen für den BTC-Kurs und das Netzwerk.

Tobias Zander
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„Eine dramatische, rot beleuchtete Szene, die einen Krypto-Markteinbruch symbolisiert. Im Zentrum steht die bronzene Statue von Satoshi Nakamoto in einer Kapuze, die im Hintergrund leicht unscharf erscheint. Davor thront eine große, detaillierte Bitcoin-Münze auf einem dunklen, steinigen Untergrund. Das gesamte Bild ist von einem fallenden, roten Kerzenchart (Candlestick-Chart) und rötlichem Nebel überlagert, was eine Atmosphäre von Kursverfall und finanzieller Anspannung erzeugt.“

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Das riesige Bitcoin-Vermögen von Satoshi könnte gestohlen werden

Der mysteriöse Bitcoin-Erfinder soll etwa 1,1 Millionen BTC im Gesamtwert von derzeit rund 86 Milliarden US-Dollar auf zahlreichen alten Adressen halten. Bei der hitzig geführten Quantencomputer-Debatte stehen diese Coins von Satoshi Nakamoto im Vordergrund, weil er 2011 spurlos verschwand, seine Bitcoin noch nie bewegte und dementsprechend kein “Quanten-Upgrade” durchführen dürfte. In der Konsequenz wären es in erster Linie seine Coins und die von Verstorbenen oder BTC-Inhabern, die ihre Private Keys verloren haben, welche bei Quantencomputer-Attacken unmittelbar ins Visier geraten könnten.

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Interview mit Christopher Bendiksen “Quantencomputer können deine Bitcoin stehlen”: CoinShares-Experte

Alex Thorn, der Forschungsleiter bei Galaxy, will nun einen ersten Konsens in der Bitcoin-Community in Hinblick auf den Umgang mit den Satoshi-Beständen ausfindig gemacht haben. “Satoshis Coins (P2PK) sollten nicht angetastet werden. Eine Verletzung seiner Eigentumsrechte könnte verheerende Folgen für das Kernversprechen von Bitcoin haben”, schreibt Thorn in einem neuen X-Post. Bei zahlreichen Gesprächen auf der Konferenz in Las Vegas habe man zudem festgestellt, dass das Risiko geringer ist, als viele glauben, denn die Coins befinden sich auf etwa 22.000 Adressen mit jeweils 50 BTC. Ein Angreifer müsste über einen längeren Zeitraum hinweg “alle diese Adressen knacken”.

Die Resilienz des Bitcoin-Marktes

Doch selbst, wenn die Quantencomputer-Angriffe erfolgreich wären, würde dies keine Katastrophe auslösen. Thorn verweist darauf, dass die “Bitcoin-Märkte regelmäßig über 1 Million BTC absorbieren – allein schon vom 25. Oktober bis heute”. Einen kurzfristigen BTC-Kursrückgang von 50 Prozent in Kauf zu nehmen, um die grundlegenden Eigentumsrechte von Bitcoin zu wahren, wäre für die meisten Hodler wohl ein annehmbarer Trade-Off.

Nichtsdestotrotz sei “Quantum” seinem Eindruck nach ein Problem, an dem es sich zu arbeiten lohnt, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es jemals “Auswirkungen auf Bitcoin haben wird, nur bei 1 Prozent liegt”. Die Warnungen vor der Dringlichkeit der Sache mögen übertrieben gewesen sein, könnten letztlich aber positiv dazu beigetragen haben, die Diskussion voranzutreiben. Welche polarisierende Gegenmeinung Michael Saylor vertritt, lest ihr hier: “Der Bitcoin-Quantensprung wird eine massive Deflation auslösen“.

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