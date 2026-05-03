Hyperliquid oder Robinhood: Was ist das bessere Investment?

Robinhood und Hyperliquid leiden beide unter der diesjährigen Schwäche von Bitcoin und Co., doch HYPE wirkt nach den Q1-Zahlen deutlich günstiger.

Die Talfahrt am Krypto-Markt hat bei den Trading-Giganten Robinhood und Hyperliquid deutliche Spuren hinterlassen. Bei Robinhood fiel der Krypto-Umsatz auf 134 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorquartal entspricht das einem Rückgang von 39,4 Prozent. Hyperliquid traf es ebenfalls deutlich. Die Krypto-Trading-Erlöse sanken auf rund 179,7 Millionen US-Dollar, minus 31,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Damit zeigt sich bei beiden Geschäftsmodellen dieselbe Schwachstelle. Wenn der Markt weniger handelt, fallen die Einnahmen. Ein genauerer Blick zeigt jedoch, worin sich die beiden Investments grundlegend unterscheiden.

Zwei Plattformen, ein Problem

Robinhood kam im ersten Quartal auf 1,07 Milliarden US-Dollar Gesamtumsatz und 346 Millionen US-Dollar Nettogewinn. Das Unternehmen verfehlte damit die Erwartungen, vor allem wegen schwächerer Krypto-Aktivität. Die Aktie gab nach den Zahlen nach.

Hyperliquid ist kleiner, aber profitabler. Laut Zahlen von Blockworks Research erzielte das Protokoll im selben Zeitraum 214,95 Millionen US-Dollar Gesamtumsatz und 192,25 Millionen US-Dollar Protocol Income. Die Marge lag bei 89,4 Prozent. Robinhood kam auf 32,4 Prozent. Schon diese Gegenüberstellung zeigt, warum HYPE für viele Investoren mehr ist als nur ein weiterer DEX-Token.

HYPE kann sich trotz allgemeiner Krypto-Schwäche weiter gut halten | Quelle: BTC-ECHO

Hyperliquid wächst aus der Nische

Robinhood bleibt das reifere Unternehmen. Die Plattform hat 27,4 Millionen finanzierte Kunden, mehrere Umsatzquellen und einen regulierten Börsenstatus. Neben Krypto verdient Robinhood an Aktien, Optionen, Zinsen, Abos und Prediction Markets. Gerade diese Diversifikation half im ersten Quartal, den Einbruch im Krypto-Geschäft abzufedern.

Hyperliquid dagegen ist noch stärker vom Trading abhängig. Das ist Risiko und Chance zugleich. Die Plattform verarbeitet enorme Perps-Volumina, wächst schneller und hat mit HIP-3 erste Märkte außerhalb klassischer Krypto-Perpetuals erschlossen. Der RWA-Anteil liegt bereits bei mehr als 30 Prozent der Volumina.

Diskrepanz in der Bewertung

Beim Bewertungsvergleich wird der Abstand besonders auffällig. Robinhood wird derzeit mit rund 75 Milliarden US-Dollar bewertet. Hyperliquid kommt auf rund 9,5 Milliarden US-Dollar. Hyperliquid wird vom Markt noch oft wie ein reiner Krypto-Beta-Trade bewertet, baut aber gerade ein breiteres Derivate-Geschäft auf.

Setzt man die Q1-Gewinne grob ins Verhältnis zur Bewertung, wirkt HYPE deutlich günstiger. Robinhood erzielte 346 Millionen US-Dollar Nettogewinn. Hyperliquid kam auf 192,25 Millionen US-Dollar Protocol Income. Der Gewinnabstand ist also wesentlich kleiner als der Bewertungsabstand. Robinhood ist rund achtmal so hoch bewertet, verdient im Quartal aber nicht einmal doppelt so viel.

Aktie vs. Token

Noch wichtiger ist aber die Frage, wie viel von diesen Erträgen tatsächlich bei den Investoren ankommt. Bei Robinhood läuft dieser Mechanismus klassisch über die Aktie. Höhere Gewinne können die Bewertung stützen, Aktienrückkäufe ermöglichen oder später in Dividenden münden. Einen Automatismus gibt es aber nicht.

Bei Hyperliquid ist die Verbindung direkter. Rund 97 Prozent der Einnahmen fließt über den Assistance Fund in HYPE-Rückkäufe am offenen Markt. Damit entsteht ein struktureller Käufer für den Token, solange das Protokoll relevante Gebühren generiert. Das unterscheidet HYPE deutlich von fast allen anderen Krypto-Projekten, bei denen entweder nicht einmal signifikante Einnahmen generiert werden oder diese schlicht nicht beim Token ankommen. Robinhood kann zwar ebenfalls Aktien zurückkaufen (oder Dividenden ausschütten). Das Volumen liegt hierbei jedoch weit niedriger als das bei Hyperliquid.

Robinhoods Gewinn ist dafür klassischer Unternehmensgewinn. Anleger kaufen eine Aktie mit Anspruch auf ein reguliertes Unternehmen, Reportingpflichten und etablierte Corporate Governance. Bei HYPE kaufen Investoren einen Token ohne rechtlichen Eigenkapitalanspruch – auch das gehört also zur Wahrheit.

Eine Frage der Risikofreude

Wer Stabilität, Regulierung, breitere Umsätze und einen etablierten Fintech-Player sucht, findet bei Robinhood das robustere Investment. Die Aktie ist aber nicht billig. Der Markt bezahlt HOOD bereits wie einen Gewinner der nächsten Retail-Trading-Welle.

Wer mehr Risiko tragen kann, bekommt bei HYPE die interessantere Asymmetrie. Hyperliquid wächst schneller, arbeitet mit deutlich höheren Margen und ist gemessen am aktuellen Ertrag wesentlich niedriger bewertet. Sollte es dem Protokoll gelingen, RWA- und Prognose-Märkte zu einem echten zweiten Standbein auszubauen, wäre der Bewertungsabschlag gegenüber TradFi-nahen Plattformen schwerer zu rechtfertigen. Allerdings schweben über dem Perps-Player weiterhin regulatorische Risiken.

Die bessere Wette hängt damit vom Anlegerprofil ab. Nach den Q1-Zahlen wirkt HYPE auf dem Papier günstiger. Aber dieser Abschlag ist nicht nur Ineffizienz. Er ist der Preis für Token-Risiko, Regulierung und die Frage, ob Hyperliquid seinen Product Market Fit über den Krypto-Zyklus hinaus tragen kann.

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