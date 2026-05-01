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Warum 99 Prozent aller Kryptos scheitern – und wie man die guten findet

Selbst Bitcoin, Ethereum oder Solana sind laut Experten vom Aussterben bedrohte Coins. So wappnen sich Krypto-Investoren für die Zukunft.

Johannes Macswayed
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Die "Easy-Mode-Ära" im Krypto-Space ist vorbei

Beitragsbild: Shutterstock / KI-Bearbeitung durch die Redaktion

 | Die "Easy-Mode-Ära" im Krypto-Space ist vorbei

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum BTC, ETH, SOL und XRP gescheitert sind
  • Weshalb Aktien mehr bringen als Altcoins
  • Wo Anleger noch immer Chancen auf Rendite haben

Die Krypto-Welt plagt ein perfides Paradox. Die Technologie funktioniert. Das Ökosystem wächst. Doch viele Token, immerhin das Hauptvehikel, mit dem die meisten Menschen in dieser Branche investieren, scheitern systematisch. Einige der klügsten Köpfe behaupten inzwischen sogar, dass selbst Bitcoin, Ethereum, Solana und XRP langfristig uninvestierbar sind. Was steckt dahinter? Dieser Artikel klärt, warum die meisten Token strukturell gegen ihre Halter arbeiten, zeigt die Red Flags, und liefert einen konkreten Filter für die Token, die das Potential haben, langfristig mehr zu liefern als jede Aktie.

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