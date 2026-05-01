In diesem Artikel erfährst du:
- Warum BTC, ETH, SOL und XRP gescheitert sind
- Weshalb Aktien mehr bringen als Altcoins
- Wo Anleger noch immer Chancen auf Rendite haben
Die Krypto-Welt plagt ein perfides Paradox. Die Technologie funktioniert. Das Ökosystem wächst. Doch viele Token, immerhin das Hauptvehikel, mit dem die meisten Menschen in dieser Branche investieren, scheitern systematisch. Einige der klügsten Köpfe behaupten inzwischen sogar, dass selbst Bitcoin, Ethereum, Solana und XRP langfristig uninvestierbar sind. Was steckt dahinter? Dieser Artikel klärt, warum die meisten Token strukturell gegen ihre Halter arbeiten, zeigt die Red Flags, und liefert einen konkreten Filter für die Token, die das Potential haben, langfristig mehr zu liefern als jede Aktie.
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