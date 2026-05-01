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Das Ende der Bitcoin-Haltefrist? So schätzen Krypto-Experten Klingbeils Vorstoß ein

Die steuerfreie Haltefrist für Krypto steht erneut zur Debatte. Erste Hinweise aus dem Haushaltsplan sorgen für Unruhe unter Anlegern.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Lars Klingbeil und Friedrich Merz

Beitragsbild: picture alliance

 | Im Raum steht die mögliche Abschaffung der Krypto-Haltefrist in Deutschland

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was die mögliche Abschaffung der Haltefrist für Anleger bedeutet
  • Wie wahrscheinlich eine Reform der Krypto Besteuerung in Deutschland ist
  • Wer von einer möglichen Abschaffung der Haltefrist profitiert
  • Wann eine neue Krypto Besteuerung in Kraft treten könnte
  • Wessen Interessen bei der Reform im Mittelpunkt stehen

In Deutschland wird erneut über die Zukunft der Bitcoin-Haltefrist diskutiert. Hinweise aus dem aktuellen Haushaltsplan deuten darauf hin, dass die Besteuerung von Kryptowährungen angepasst werden könnte, auch wenn konkrete Details noch fehlen. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie wahrscheinlich eine solche Reform ist und welche Folgen sie haben könnte. Besonders im Raum stehen mögliche höhere Steuerlasten und Veränderungen im Investitionsverhalten. BTC-ECHO hat dazu mit mehreren Experten gesprochen. Wie sie die Lage einordnen und was der Vorstoß des Vizekanzlers für den deutschen Krypto-Standort bedeutet.

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