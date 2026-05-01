Die steuerfreie Haltefrist für Krypto steht erneut zur Debatte. Erste Hinweise aus dem Haushaltsplan sorgen für Unruhe unter Anlegern.

Das Ende der Bitcoin-Haltefrist? So schätzen Krypto-Experten Klingbeils Vorstoß ein

Das Ende der Bitcoin-Haltefrist? So schätzen Krypto-Experten Klingbeils Vorstoß ein

In diesem Artikel erfährst du: Was die mögliche Abschaffung der Haltefrist für Anleger bedeutet

Wie wahrscheinlich eine Reform der Krypto Besteuerung in Deutschland ist

Wer von einer möglichen Abschaffung der Haltefrist profitiert

Wann eine neue Krypto Besteuerung in Kraft treten könnte

Wessen Interessen bei der Reform im Mittelpunkt stehen

In Deutschland wird erneut über die Zukunft der Bitcoin-Haltefrist diskutiert. Hinweise aus dem aktuellen Haushaltsplan deuten darauf hin, dass die Besteuerung von Kryptowährungen angepasst werden könnte, auch wenn konkrete Details noch fehlen. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie wahrscheinlich eine solche Reform ist und welche Folgen sie haben könnte. Besonders im Raum stehen mögliche höhere Steuerlasten und Veränderungen im Investitionsverhalten. BTC-ECHO hat dazu mit mehreren Experten gesprochen. Wie sie die Lage einordnen und was der Vorstoß des Vizekanzlers für den deutschen Krypto-Standort bedeutet.

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