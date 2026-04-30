Der Ethereum-Kurs zeigt auf den ersten Blick keine klare Stärke. Wer nur auf den Kurs schaut, sieht eine eher schwache Entwicklung. Hinter den Kulissen laufen jedoch mehrere Prozesse, die ein deutlich differenzierteres Bild ergeben.

Ethereum kommt nicht vom Fleck, doch diese Daten könnten alles verändern

Ethereum kommt nicht vom Fleck, doch diese Daten könnten alles verändern

In diesem Artikel erfährst du: Warum Ethereum trotz steigender Nutzung nicht steigt

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Warum große Akteure massiv ETH akkumulieren

Wieso Kapital weiter an der Seitenlinie wartet

Der Ethereum-Kurs notiert aktuell bei rund 2.250 US-Dollar und bleibt damit weiter hinter einem größeren Ausbruch zurück. Die Stimmung im Markt hat sich im Vergleich zu den vergangenen Wochen zwar verbessert, von früheren Höchstständen ist Ethereum aber noch weit entfernt. Schaut man nicht nur auf den Kurs, sondern auf die Daten im Hintergrund, ergibt sich ein sehr spannendes Bild. Mehrere On-Chain-Daten entwickeln sich aktuell in eine Richtung, die nicht unbedingt zur Preisentwicklung passt.

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