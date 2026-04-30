In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Ethereum trotz steigender Nutzung nicht steigt
- Was sinkende Börsenbestände für den Kurs bedeuten
- Warum große Akteure massiv ETH akkumulieren
- Wieso Kapital weiter an der Seitenlinie wartet
Der Ethereum-Kurs notiert aktuell bei rund 2.250 US-Dollar und bleibt damit weiter hinter einem größeren Ausbruch zurück. Die Stimmung im Markt hat sich im Vergleich zu den vergangenen Wochen zwar verbessert, von früheren Höchstständen ist Ethereum aber noch weit entfernt. Schaut man nicht nur auf den Kurs, sondern auf die Daten im Hintergrund, ergibt sich ein sehr spannendes Bild. Mehrere On-Chain-Daten entwickeln sich aktuell in eine Richtung, die nicht unbedingt zur Preisentwicklung passt.
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