App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Jetzt traden
Erhalte 20 € Willkommensbonus
2.68 T $
Hyperliquid-Kurs40.79 $4.23%
Bitcoin-Kurs78,258.00 $2.40%
Ethereum-Kurs2,309.91 $2.10%
XRP-Kurs1.39 $1.59%
BNB-Kurs620.72 $0.85%
Solana-Kurs84.22 $1.27%
TRON-Kurs0.326466 $0.28%
Dogecoin-Kurs0.109476 $2.96%
Cardano-Kurs0.250015 $1.80%
Zcash-Kurs349.90 $4.74%
Chainlink-Kurs9.24 $1.39%
Official Trump-Kurs2.34 $-1.78%
Pi Network-Kurs0.181454 $3.57%
On-Chain-Analyse 

Ethereum kommt nicht vom Fleck, doch diese Daten könnten alles verändern

Der Ethereum-Kurs zeigt auf den ersten Blick keine klare Stärke. Wer nur auf den Kurs schaut, sieht eine eher schwache Entwicklung. Hinter den Kulissen laufen jedoch mehrere Prozesse, die ein deutlich differenzierteres Bild ergeben.

Louis Blümlein
Teilen
Ethereum-Kurs2,309.91 $2.10 %
Bitcoin kaufen
Eine Ethereum-Münze vor einem Kurschart.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Überrascht Ethereum jetzt?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Ethereum trotz steigender Nutzung nicht steigt
  • Was sinkende Börsenbestände für den Kurs bedeuten
  • Warum große Akteure massiv ETH akkumulieren
  • Wieso Kapital weiter an der Seitenlinie wartet

Der Ethereum-Kurs notiert aktuell bei rund 2.250 US-Dollar und bleibt damit weiter hinter einem größeren Ausbruch zurück. Die Stimmung im Markt hat sich im Vergleich zu den vergangenen Wochen zwar verbessert, von früheren Höchstständen ist Ethereum aber noch weit entfernt. Schaut man nicht nur auf den Kurs, sondern auf die Daten im Hintergrund, ergibt sich ein sehr spannendes Bild. Mehrere On-Chain-Daten entwickeln sich aktuell in eine Richtung, die nicht unbedingt zur Preisentwicklung passt.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied?

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt Lars Klingbeil und Friedrich Merz
Krypto in DACHDas Ende der Bitcoin-Haltefrist? So schätzen Krypto-Experten Klingbeils Vorstoß ein
Das Bild zeigt Lars Klingbeil in einem Anzug, wie er lächelt. Freut er sich über die potenzielle Abschaffung der Bitcoin Haltefrist?
"Mehr Steuergerechtigkeit"Bitcoin-Haltefrist vor Abschaffung? Jetzt redet Klingbeils Ministerium
Zwei Bitcoin-Münzen werden von einem bläulichen Licht angestrahlt.
Immer weniger SpielraumKrypto-Steuern: Was, wenn das Finanzamt deine Gewinne prüft?
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bittensor
262.37 $
5.92%
Zcash
349.90 $
4.74%
Siren
0.704382 $
4.73%
Sky
0.082132 $
4.72%
Pump.fun
0.001826 $
4.66%
Hyperliquid
40.79 $
4.23%
Pi Network
0.181454 $
3.57%
Pepe
0.000004 $
3.24%
Bitcoin Cash
455.71 $
3.05%
Dogecoin
0.109476 $
2.96%
MemeCore
3.05 $
-10.79%
World Liberty Financial
0.055364 $
-8.72%
Midnight
0.032111 $
-3.26%
Algorand
0.108691 $
-1.93%
Official Trump
2.34 $
-1.78%
JUST
0.084868 $
-1.42%
XDC Network
0.029718 $
-1.39%
Beldex
0.079788 $
-0.90%
Worldcoin
0.239647 $
-0.81%
Morpho
1.98 $
-0.74%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren