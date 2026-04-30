Bitcoin-Haltefrist vor Abschaffung? Jetzt redet Klingbeils Ministerium

In diesem Artikel erfährst du:
- Ob die einjährige Haltefrist für Bitcoin vor dem Aus steht und welche Szenarien diskutiert werden
- Welche konkreten Steuerpläne die Bundesregierung verfolgt und ab wann sie greifen könnten
- Welche neuen Informationen das Bundesfinanzministerium mit BTC-ECHO geteilt hat
Die Bundesregierung will den Bundeshaushalt 2027 konsolidieren und setzt dabei auch auf zusätzliche Einnahmen. Neben Einsparungen, Reformen und neuen Abgaben rückt auch die Besteuerung von Kryptowährungen in den Fokus. Finanzminister Lars Klingbeil hat sich jüngst dazu geäußert. Die Angst unter Bitcoin-Investoren wächst. Doch was plant die Regierung wirklich – und ab wann gelten die neuen Regeln? Wir haben beim Bundesfinanzministerium nachgefragt.
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