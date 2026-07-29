Cardano erhält einen neuen Anwendungsfall mit einem deutschen Partner. Der ADA-Kurs startet einen Erholungsversuch.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Cardano kooperiert mit der Hamburger Datengenossenschaft Reef Data eG für einen neuen Datenschutz-Anwendungsfall.

Der ADA-Kurs stieg um 4 Prozent und zeigt kurzfristige Stärke, während die Marktlage weiterhin unsicher bleibt. â³

In Deutschland wird immer wieder über Datenschutz diskutiert. Jetzt hat die Cardano Foundation einen neuen Anwendungsfall auf die Blockchain gebracht. Gemeinsam mit der Hamburger Datengenossenschaft Reef Data eG soll es Menschen künftig ermöglicht werden, die Kontrolle über ihre persönlichen Informationen zu behalten und sich gleichzeitig an deren wirtschaftlicher Nutzung beteiligen zu lassen.

Über eine App können Nutzer Daten von Unternehmen anfordern und ausgewählte Informationen anonymisiert in einen gemeinsamen Datenpool einbringen. Wenn eine Firma anschließend Zugang zu diesen Datensätzen kauft, sollen die daraus entstehenden Vergütungen und Auszahlungen an die Mitglieder transparent dokumentiert werden. Infolgedessen stieg der ADA-Kurs innerhalb von 24 Stunden um vier Prozent und steht jetzt bei 0,1636 US-Dollar. Ob daraus eine nachhaltige Trendwende entsteht, zeigt sich jetzt an diesen Kursmarken.

ADA in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,1616 US-Dollar (Low) und 0,1669 US-Dollar (High). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,1637 US-Dollar und damit höher als am Vortag (0,1571 US-Dollar), was einer Tagesänderung von ca. +4,20 % entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt ca. 6.1 Milliarden US-Dollar und liefert Kontext für das Anlegerinteresse am Coin.

Der Kurs notiert knapp über dem EMA-20 (0,1620 US-Dollar) und zeigt damit kurzfristige Stärke. Kurzfristig bilden sich leichte höhere Tiefs, während das jüngste Hoch bei 0,1669 US-Dollar und der nächste Widerstand am Bollinger-Oberband bei 0,1691 US-Dollar verläuft. Solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, bleibt die Marktlage kurzfristig bullish; ein Bruch unter 0,1616 US-Dollar würde das Bild eintrüben.

Der RSI (14) liegt bei 45,25 und befindet sich im neutralen bis leicht schwachen Bereich unter 50. Das Histogramm zeigt eine leichte Beschleunigung Richtung Neutral/leicht positiv, was auf nachlassenden Abwärtsdruck und beginnende Stabilisierung hindeutet.

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Kurzfristige ADA-Kurspronose

Die Breite der Bollinger‑Bänder beträgt ca. 0,0148 US-Dollar, was auf moderate, aber nicht extreme Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit moderater Unsicherheit, solange der Kurs innerhalb der Bänder bleibt.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent bewegt sich der Kurs voraussichtlich zwischen 0,162 und 0,168 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass der Preis oberhalb des EMA-20 bei 0,1620 US-Dollar bleibt und sich der RSI zwischen 40 und 50 stabilisiert. Zudem sollte das Bollinger-Band ohne Auffächern halten. Das kurzfristige Tief bei 0,1616 US-Dollar dient als Unterstützung, während bei 0,1669 US-Dollar ein naher Widerstand liegt. Ein Rückgang unter 0,159 US-Dollar würde das neutrale Szenario invalidieren.

Bullishes Szenario

Dieses Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent gewichtet und sieht Kursziele zwischen 0,169 und 0,1808 US-Dollar vor. Entscheidend wären ein Anstieg des RSI über 50 sowie ein Ausbruch mit anschließendem Schlusskurs oberhalb des Bollinger-Oberbands bei 0,1691 US-Dollar. Zusätzlich sollte der EMA-20 bei 0,1620 US-Dollar weiter ansteigen und den Kurs unterstützen. Anschließend könnte das Fibonacci-Ziel bei 0,1808 US-Dollar in den Fokus rücken. Ein Rückgang unter 0,162 US-Dollar würde das bullishe Szenario hinfällig machen.

Bearishes Szenario

Das bearishe Szenario besitzt eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Fällt der Kurs unter das kurzfristige Tief bei 0,1616 US-Dollar, während der RSI deutlich unter 40 sinkt und der EMA-20 klar unterschritten wird, wären weitere Verluste wahrscheinlich. Die nächsten Abwärtsziele liegen am Bollinger-Unterband bei 0,1544 US-Dollar und im Unterstützungsbereich um 0,1500 US-Dollar. Ein Anstieg über 0,169 US-Dollar würde das bearishe Szenario invalidieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.