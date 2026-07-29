Brasilien gilt als einer der größten Krypto-Märkte der Welt. Was der IWF jetzt in seinem Stabilitätsbericht dazu sagt, sollte Anleger aufhorchen lassen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… IWF berichtet über rasantes Wachstum des brasilianischen Krypto-Marktes.

Stablecoins überholen traditionelle Kapitalströme und reagieren empfindlicher auf wirtschaftliche Schocks. â³

Regulierungsmaßnahmen der brasilianischen Zentralbank bleiben hinter den Entwicklungen zurück.

IWF fordert dringend klarere Regeln zur Stabilität des Finanzsystems. â³

Der Internationale Währungsfonds hat Brasilien in seinem Financial System Stability Assessment vom 28. Juli attestiert, einen der am schnellst wachsenden Krypto-Märkte der Welt zu betreiben. Seit 2017 ist der Markt für Krypto-Assets in Brasilien stark gewachsen, vor allem US-Dollar-gebundene Stablecoins spielen dabei eine zentrale Rolle. Die grenzüberschreitenden Krypto-Geldflüsse wachsen dabei bereits schneller als traditionelle Kapitalströme.

LATEST: 🇧🇷 The IMF says Brazil's stablecoin market has grown rapidly since 2017, with cross-border crypto flows outpacing traditional capital flows. pic.twitter.com/zSZ0peBS1E — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) July 28, 2026

Besonders alarmierend für den IWF: Stablecoin-Käufe reagieren zwei- bis dreimal stärker auf globale wirtschaftliche Schocks als klassische Kapitalflüsse. Das bedeutet, in Krisenzeiten könnte Kapital schneller und unkontrollierter aus dem Land fließen als bisher. Der IWF beschreibt den brasilianischen Krypto-Markt als “groß, schnell wachsend und zunehmend mit dem traditionellen Finanzsystem verflochten”.

Regulierung hinkt hinterher

Die brasilianische Zentralbank Banco Central do Brasil hat bereits erste Schritte unternommen. Im April 2026 veröffentlichte sie die Resolution BCB Nr. 561, die elektronischen Devisendienstleistern verbietet, digitale Assets für bestimmte internationale Zahlungen zu nutzen. Statt über Stablecoins müssen solche Transaktionen über klassische Devisengeschäfte abgewickelt werden.

Lücken bestehen laut IWF dennoch: Kundenvermögensschutz, Stablecoin-Emissionsregeln und AML/CFT-Compliance seien unzureichend geregelt. Der IWF fordert eine engere Überwachung und einen klareren Regulierungsrahmen, bevor die Verflechtung mit dem traditionellen Finanzsystem weiter zunimmt.

Brasilien ist kein Einzelfall. Der BIS warnte bereits in einer früheren Studie, dass Stablecoins Kapitalkontrollen in Schwellenländern leichter umgehen können als klassische Bankeinlagen.