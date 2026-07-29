Der große MiCA-Stichtag ist vorbei, doch in Brüssel wird schon das nächste Kapitel geschrieben. Damit stellt sich die Frage, ob dein Krypto-Anbieter auch die nächste Regulierungsrunde übersteht. Ist Coinbase die Antwort?

Seit dem 1. Juli 2026 dürfen nur noch Anbieter mit MiCA-Lizenz Krypto-Dienstleistungen für EU-Kunden erbringen, viele Krypto-Broker müssen ihr Europageschäft nun abwickeln. Man könnte meinen, damit sei der Umbau abgeschlossen. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Die nächste Runde läuft schon

Seit Mai 2026 überprüft die EU-Kommission offiziell, ob MiCA in der Praxis auch hält, was es verspricht. Verhandelt wird dabei über internationale Stablecoins, über Zinsen auf Krypto und über Wertpapiere auf der Blockchain. Dahinter steht die große Frage, ob europäische Kunden an den weltweiten Handel angebunden bleiben oder in einen eigenen, kleineren EU-Markt einsortiert werden. EZB-Chefin Christine Lagarde hat den Ton längst gesetzt: Stablecoins liefen auf eine “Privatisierung des Geldes” hinaus und könnten die Souveränität von Staaten schwächen, warnte sie.

Wie schnell aus solchen Debatten Alltag wird, haben Millionen europäische Nutzer in den vergangenen Monaten selbst erlebt. Ein kleines Banner in der App genügte, und der größte Stablecoin der Welt, Tether, war bei mehreren Krypto-Anbietern nicht mehr handelbar, weil er die EU-Anforderungen nicht erfüllt. Auch Rewards-Programme auf Stablecoins wurden eingestellt. Ausweichen konnte dem kein regulierter Krypto-Anbieter, die größten setzten die Vorgaben sogar zuerst um. Der Unterschied zeigt sich woanders: Bei manchen Krypto-Apps verschwand ein Coin aus dem Handel, bei anderen die ganze Krypto-App aus Europa. Nichts davon ist für sich allein eine Katastrophe. Aber jeder dieser Fälle entscheidet darüber, ob dein Krypto-Anbieter in ein paar Jahren noch das anbietet, wofür du ihn dir einmal ausgesucht hattest.

Woran du einen zukunftssicheren Krypto-Broker erkennst

Die MiCA-Lizenz ist dabei nur die Grundvoraussetzung für einen handlungsfähigen Krypto-Broker, vergleichbar etwa mit der Hauptuntersuchung fürs Auto. Interessanter ist deshalb, was ein Anbieter über die Pflicht hinaus mitbringt. Hat er die Größe und die Juristen, um jede neue Regelrunde zu verkraften, ohne sein Angebot zusammenzustreichen? Verdient er sein Geld mit Diensten, die noch strengere Vorgaben überleben? Und redet er bei den neuen Regeln mit, statt nur Post aus Brüssel zu bekommen? Wer diese Fragen mit “Ja” für seinen Krypto-Broker beantworten kann, hat einen gefunden, der wahrscheinlich bleibt.

Coinbase hat sich schon früh entschieden, auf Langfristigkeit zu setzen. Die europäischen Dienste laufen über eine eigene Gesellschaft in Luxemburg, die eine MiCA-Zulassung der Finanzaufsicht CSSF trägt und ihre Leistungen damit im gesamten europäischen Wirtschaftsraum anbieten darf. Coinbase Global ist außerdem seit 2021 an der Nasdaq notiert und legt als börsennotiertes Unternehmen regelmäßig seine Zahlen offen. Hinzu kommt ein Aufbau, der beides verbindet. Gehandelt wird unter europäischer Aufsicht, ausgeführt werden können die Orders aber auch weltweit auf internationalen Handelsplätzen. Dazu sitzt Coinbase bei der laufenden MiCA-Überprüfung nicht nur auf der Zuschauertribüne. In einem eigenen Positionspapier wirbt das Unternehmen unter anderem für praxistaugliche Stablecoin-Regeln und den Erhalt des Zugangs zur globalen Liquidität.

Wird Coinbase deine neue Base?

Falls du ohnehin schon über einen Wechsel zu einem zukunftsträchtigen Krypto-Broker nachdenkst, kann sich der Umzug zu Coinbase im Moment für dich richtig auszahlen. Denn bis zum 2. August bekommen qualifizierte Nutzer einen Bitcoin-Bonus von fünf Prozent auf berechtigte Krypto-Transfers. Angerechnet werden bei der Aktion Eingänge bis zu einer Million Euro. Voraussetzung sind eine Coinbase-One-Mitgliedschaft und ein Konto, in dem dir das Angebot angezeigt wird.

Ausgezahlt wird in monatlichen Raten über 24 Monate. Wer die Bestände vorher abzieht, riskiert Kürzungen. Eingesperrt sind die Coins deswegen aber nicht. Innerhalb der Krypto-App darfst du sie laut den Bonusregeln handeln oder sogar staken, ohne den Anspruch zu verlieren. Gezählt wird der Wert zum Zeitpunkt des Transfers, spätere Kursschwankungen ändern an der Bonushöhe also nichts.

Der Bonus allein ist bereits ein guter Grund für den Umzug. Doch das bessere Argument ist, dass du die Frage aus der Überschrift danach mit “Ja” beantworten kannst.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Coinbase.

Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen ist mit hohen Risiken verbunden und möglicherweise nicht für jeden geeignet, da der gesamte investierte Betrag verloren gehen kann. Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Dies ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten digitalen Vermögenswerts oder zur Anwendung einer bestimmten Anlagestrategie. Coinbase-Einzahlungsbonus-Aktion: Zeitlich begrenztes Angebot. Es gelten die Teilnahmebedingungen https://www.coinbase.com/en-gb/legal/us/funding-bonus

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.