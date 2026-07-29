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Stablecoin Adoption 

Zyperns MiCA-konformer Euro-Stablecoin startet im September

Mit XrymaCoin launcht Xryma PLC einen regulierten Euro-Stablecoin mit Mastercard-Integration und direktem Zugang zum EZB-Zahlungssystem. Der Start ist für September geplant.

Ludwig Schlick
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Euro-Stablecoin Adoption schreitet voran

Xryma PLC, das in Zypern ansässige Fintech-Unternehmen und frühere ISX Financial EU PLC, hat den Launch seines Euro-Stablecoins XrymaCoin unter dem Ticker XREUR für den 3. September angekündigt. Das Unternehmen, das an der Euronext Paris unter dem Kürzel XRY gelistet ist, hat zeitgleich ein Whitepaper als Electronic Money Token gemäß der europäischen MiCAR-Verordnung veröffentlicht. Die Zentralbank Zyperns wurde bereits im Juni über das Vorhaben informiert.

XrymaCoin richtet sich an Händler, Konsumenten und Institutionen und soll grenzüberschreitende Zahlungen mit sofortigem Settlement ermöglichen. Das Besondere: Xryma integriert seine bestehende Paidby Mastercard-Open-Banking-Infrastruktur direkt in den Stablecoin und verbindet XREUR zudem mit dem T2-RTGS-System der Europäischen Zentralbank. T2 ist das Real-Time-Gross-Settlement-System der EZB, über das Zentralbanken und Geschäftsbanken in Echtzeit abwickeln. Zugang zu T2 hatte Xryma bereits im Oktober 2025 erhalten.

Wer ist Xryma?

Das Unternehmen ist seit Jahren als lizenziertes E-Geld-Institut in Europa aktiv, reguliert von der Zentralbank Zyperns und der britischen FCA. Unter dem Markennamen PaidBy betreibt es Open-Banking-Zahlungslösungen, unter flykk und ISXPay weitere Payment-Produkte. Die Mastercard-Partnerschaft wurde erst im Juni 2026 formalisiert. Im März 2026 benannte sich das Unternehmen von ISX Financial EU PLC in Xryma PLC um.

Mit XREUR betritt Xryma einen Markt, der zunehmend von etablierten Spielern dominiert wird. Circle und USDC dominieren das Stablecoin-Transaktionsvolumen in Europa, während die Société Générale mit EURCV und das Crédit Agricole-Konsortium mit EUROC bereits eigene Euro-Stablecoins am Markt haben. Der Unterschied von XREUR liegt laut Xryma in der direkten T2-Integration und der Kombination mit bestehender Open-Banking-Infrastruktur, die Zahlungen ohne Umwege über externe Abwickler ermöglichen soll.

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