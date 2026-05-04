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Finanz-News 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Fed, US-Arbeitsmarkt, ISM-Daten und Coinbase-Zahlen könnten Bitcoin und den Krypto-Markt in der neuen Handelswoche entscheidend bewegen.

Johannes Dexl
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Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Woche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Warum die neusten US-Arbeitsmarktdaten besonders wichtig für Anleger werden
  • Wieso Investoren auf den ISM-Dienstleistungsindex und neue JOLTS-Daten schauen
  • Welche Unternehmenszahlen den Krypto-Sektor in dieser Woche bewegen könnten

Bitcoin kann sich nach der jüngsten Fed-Zinsentscheidung weiter über 76.000 US-Dollar behaupten. Die US-Notenbank hatte den Leitzins in der Vorwoche unverändert in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. In ihrem Statement verwies die Federal Reserve auf eine solide Konjunktur, weiterhin niedrige Beschäftigungszuwächse, eine zuletzt wenig veränderte Arbeitslosenquote sowie erhöhte Inflation infolge gestiegener Energiepreise. Damit bleibt der Krypto-Markt abhängig von neuen Signalen zur US-Konjunktur und zur künftigen Geldpolitik. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Blick der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

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