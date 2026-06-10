Die Wall Street investiert Millionen in das DeFi-Protokoll Morpho und geht damit eine waghalsige Wette ein.

Morpho sichert sich 175 Millionen US-Dollar: Kommt das Kreditgeschäft nun auf die Blockchain?

Morpho sichert sich 175 Millionen US-Dollar: Kommt das Kreditgeschäft nun auf die Blockchain?

Das DeFi-Protokoll Morpho hat eine Finanzierungsrunde über 175 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das geht aus einem Blogpost hervor. Angeführt wurde die Investition von Paradigm, a16z crypto und Ribbit Capital. Darüber hinaus beteiligten sich laut Unternehmensangaben auch Apollo Funds, Circle Ventures, VanEck und Ledger Cathay an der Runde. Das Unternehmen will die neuen Mittel nach eigenen Angaben nutzen, um seine Infrastruktur für institutionelle Kreditmärkte weiter auszubauen und programmierbare Kreditprodukte auf Blockchain-Basis zu entwickeln.

Morpho betreibt ein offenes Kreditnetzwerk, über das Finanzinstitute und Fintech-Unternehmen eigene Lending-Produkte auf Blockchain-Technologie aufbauen können. Nach Unternehmensangaben verwaltet das Protokoll inzwischen Einlagen von mehr als 11 Milliarden US-Dollar. Zu den institutionellen Nutzern zählen unter anderem Galaxy, Anchorage Digital und Bitwise. Darüber hinaus wird die Infrastruktur von den Kryptobörsen Coinbase, Kraken und Binance eingesetzt.

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OnChain-Kreditgeschäfte bald in großem Stil?

Mit der Finanzierungsrunde unterstreichen die beteiligten Investoren ihr Interesse an Blockchain-basierter Finanzinfrastruktur. Im Fokus stehen dabei insbesondere Kreditmärkte, die bislang überwiegend über traditionelle Finanzsysteme abgewickelt werden. Morpho positioniert sich dabei nicht als Alternative zum bestehenden Finanzsystem, sondern als technischer Infrastruktur-Anbieter für Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzdienstleister. Nach Angaben des Unternehmens soll das Netzwerk dabei helfen, fragmentierte Kreditmärkte zusammenzuführen und die Entwicklung automatisierter Kreditprodukte zu ermöglichen.

Die Finanzierung zählt zu den größeren Kapitalrunden im DeFi-Sektor des laufenden Jahres und fällt in eine Phase, in der die Tokenisierung von Vermögenswerten sowie Blockchain-Anwendungen im institutionellen Finanzwesen zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. Morpho sieht sich dabei als Infrastrukturbaustein für die weitere Verlagerung von Kreditgeschäften auf öffentliche Blockchain-Netzwerke.