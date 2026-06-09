Monero (XMR) versucht sich aktuell an einer Bodenbildung. Gelingt den Bullen die nachhaltige Trendumkehr gen Norden? Auf folgende Chartmarken müssen Anleger jetzt schauen!

Monero (XMR): Profitiert der Privacy Coin von Problemen bei Zcash?

Monero (XMR): Profitiert der Privacy Coin von Problemen bei Zcash?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Monero von den Problemen beim Konkurrenten ZCash profitieren könnte

Welche Kursmarken Investoren auf der Ober- und Unterseite im Blick haben sollten

Wieso der XMR-Kurs sein bisheriges Jahrestief nicht aufgeben darf

Der Privacy-Altcoin Monero (XMR) konnte sich trotz marktweitem Abverkauf in der Vorwoche vorerst oberhalb seines Jahrestiefs stabilisieren und eine Erholungsbewegung starten. Mit 322 US-Dollar notiert die Kryptowährung gut zehn Prozent oberhalb des jüngsten Verlaufstiefs. Damit schließt sich das Krypto-Urgestein der Erholung des Konkurrenten Zcash (ZEC) an. Ob sich die bullishe Gegenbewegung fortsetzen wird, hängt maßgeblich von der Kursentwicklung in den kommenden Handelstagen ab. Welche Chartniveaus jetzt relevant werden, zeigt diese Kursanalyse.

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