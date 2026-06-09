In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Monero von den Problemen beim Konkurrenten ZCash profitieren könnte
- Welche Kursmarken Investoren auf der Ober- und Unterseite im Blick haben sollten
- Wieso der XMR-Kurs sein bisheriges Jahrestief nicht aufgeben darf
Der Privacy-Altcoin Monero (XMR) konnte sich trotz marktweitem Abverkauf in der Vorwoche vorerst oberhalb seines Jahrestiefs stabilisieren und eine Erholungsbewegung starten. Mit 322 US-Dollar notiert die Kryptowährung gut zehn Prozent oberhalb des jüngsten Verlaufstiefs. Damit schließt sich das Krypto-Urgestein der Erholung des Konkurrenten Zcash (ZEC) an. Ob sich die bullishe Gegenbewegung fortsetzen wird, hängt maßgeblich von der Kursentwicklung in den kommenden Handelstagen ab. Welche Chartniveaus jetzt relevant werden, zeigt diese Kursanalyse.
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