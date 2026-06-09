In diesem Artikel erfährst du:
- Warum SpaceX-Perps Hyperliquid neue Retail-Nachfrage bringen könnten
- Wie Cerebras gezeigt hat, dass Pre-IPO-Märkte Investment-Chancen eröffnen
- Weshalb private Tech-Derivate für HYPE zum Wachstumstreiber werden könnten
- Welche Risiken CME, ICE und CFTC für Hyperliquid bedeuten
- Warum Regulierung für HYPE nicht nur Gefahr, sondern auch Kurstreiber sein könnte
Bislang drehte sich der Markt für Perpetual Futures vor allem um Krypto-Assets und Rohstoffe wie Silber oder Öl. Auf Hyperliquid kommt nun eine weitere Kategorie hinzu, die stärker in den Vordergrund rückt: synthetische Derivate auf private Tech-Unternehmen. Besonders im Blick steht derzeit SpaceX. Der Zugang zu solchen Vermögenswerten war bisher nahezu ausschließlich Venture-Capital-Fonds, Family Offices und institutionellen Investoren vorbehalten. Über Hyperliquid wird dieser Markt nun erstmals auch für Retail-Trader zugänglich. Für die Perps-Plattform dürfte das zusätzliche Aufmerksamkeit bringen.
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