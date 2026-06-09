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Pre-IPO-Perps 

Warum SpaceX Hyperliquid in den Mainstream bringen könnte

Der traditionelle Aktienmarkt wartet gespannt auf den Börsengang von SpaceX. Im Hintergrund formt sich jedoch bereits der nächste Bull Case für Hyperliquid.

Johannes Dexl
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Hyperliquid gilt als eines der wenigen erfolgreichen Krypto-Projekte

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum SpaceX-Perps Hyperliquid neue Retail-Nachfrage bringen könnten
  • Wie Cerebras gezeigt hat, dass Pre-IPO-Märkte Investment-Chancen eröffnen
  • Weshalb private Tech-Derivate für HYPE zum Wachstumstreiber werden könnten
  • Welche Risiken CME, ICE und CFTC für Hyperliquid bedeuten
  • Warum Regulierung für HYPE nicht nur Gefahr, sondern auch Kurstreiber sein könnte

Bislang drehte sich der Markt für Perpetual Futures vor allem um Krypto-Assets und Rohstoffe wie Silber oder Öl. Auf Hyperliquid kommt nun eine weitere Kategorie hinzu, die stärker in den Vordergrund rückt: synthetische Derivate auf private Tech-Unternehmen. Besonders im Blick steht derzeit SpaceX. Der Zugang zu solchen Vermögenswerten war bisher nahezu ausschließlich Venture-Capital-Fonds, Family Offices und institutionellen Investoren vorbehalten. Über Hyperliquid wird dieser Markt nun erstmals auch für Retail-Trader zugänglich. Für die Perps-Plattform dürfte das zusätzliche Aufmerksamkeit bringen.

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