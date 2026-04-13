Eingefrorene Konten und öffentliche Anschuldigungen bringen Bewegung in den Fall. Der Konflikt zwischen Justin Sun und WLFI könnte nun vor Gericht landen.

Im Krypto-Sektor sorgt ein Streit für Unruhe, der sich zunehmend zuspitzt. Justin Sun, Gründer des Tron-Netzwerks, liegt mit der Plattform World Liberty Financial (WLFI) im Konflikt. Auslöser sind eingefrorene Konten, auf die Sun nach eigenen Angaben keinen Zugriff mehr hat. Der Fall wirft Fragen auf, wie viel Kontrolle einzelne Akteure im Hintergrund tatsächlich ausüben können.

Sun machte seinem Ärger öffentlich Luft und sprach von einem ungerechtfertigten Vorgehen: “Als früher Unterstützer, der stark in World Liberty Financial investiert hat, tat ich dies, weil ich an die Vision glaubte, die der Öffentlichkeit präsentiert wurde: eine dezentrale Finanzplattform, die finanzielle Freiheit fördern, Zwischenhändler überflüssig machen und die Vorteile von DeFi den Durchschnittsamerikanern zugänglich machen würde”, so Sun.

I have always been an ardent supporter of President Trump and his crypto friendly policy.



As an early supporter who invested heavily in World Liberty Financial, I did so because I believed in the vision that was presented to the public: a decentralized finance platform that… — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron) April 12, 2026

Und weiter: “Was mir – und keinem anderen Investor – jemals offenbart wurde, ist, dass World Liberty eine Backdoor-Funktion zur Sperrung in den Smart Contract eingebaut hat, der zur Ausgabe von WLFI-Token verwendet wird. Dies ist das Gegenteil von Dezentralisierung. Dies ist eine Falltür, die als offene Tür vermarktet wird. Ich prangere die anhaltenden Token-Skandale der schwarzen Schafe bei WLFI an.”

WLFI widerspricht Justin Sun

World Liberty Financial weist die Vorwürfe zurück. In einer Stellungnahme stellen die Verantwortlichen Suns Darstellung infrage und werfen ihm vor, sich gezielt als Opfer darzustellen.

“Glaubt irgendjemand noch an Justin Sun? Seine Lieblingsmasche ist es, sich als Opfer darzustellen und gleichzeitig haltlose Anschuldigungen zu erheben, um sein eigenes Fehlverhalten zu vertuschen. Gleiche Taktik, anderes Ziel. WLFI ist nicht der Erste. Wir haben die Verträge. Wir haben die Beweise. Wir kennen die Wahrheit. Wir sehen uns vor Gericht, Kumpel.”, so WLFI in einem X-Post.

Der Konflikt zeigt, wie abhängig viele Nutzer noch immer von zentralen Strukturen sind. Auch wenn Dezentralität häufig als Leitbild genannt wird, liegt die Kontrolle in der Praxis oft bei einzelnen Plattformen. Sobald es zu Unstimmigkeiten kommt, können diese über Zugänge und Vermögenswerte entscheiden.

WLFI ist seit dem Start um 51,05 % gefallen /Quelle: TradingView

Solche Auseinandersetzungen haben das Potenzial, das Vertrauen in bestimmte Anbieter zu erschüttern und bestehende Zweifel zu verstärken.

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