Warnungen vor Liquidationsrisiken sorgen für Diskussionen im Markt. WLFI reagiert und spricht von unbegründeter Panik.

World Liberty Financial hat Bedenken über ein mögliches Liquidationsrisiko im Zusammenhang mit seiner Nutzung des DeFi-Protokolls Dolomite als unbegründet zurückgewiesen. Hintergrund ist, dass das Projekt rund 5 Milliarden WLFI-Token als Sicherheit hinterlegte, um etwa 75 Millionen US-Dollar in Stablecoins zu leihen, wovon ein Teil an Coinbase Prime transferiert wurde.

Kritiker warnten daraufhin vor Risiken für andere Kreditgeber, da die Position schwer liquidierbar sei und ein Preisverfall von WLFI das gesamte System belasten könnte. Zudem macht WLFI einen großen Anteil der Liquidität auf Dolomite aus, was als Konzentrationsrisiko gilt.

World Liberty bezeichnet diese Sorgen jedoch als “FUD“ und betont, dass keine akute Liquidationsgefahr bestehe. Selbst bei starken Marktbewegungen könne man zusätzliche Sicherheiten bereitstellen. Das Projekt sieht sich zudem als stabilisierender Faktor, da es als “Ankerkreditnehmer“ höhere Renditen für andere Nutzer ermögliche.

WLFI Struktur & Kursverlauf

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen 0,0807 USD (Low) und 0,0948 USD (High) basierend auf den letzten 3–6 4h-Candles. Aktuell schloss WLFI bei 0,0835 USD und liegt damit deutlich unter dem Schlusskurs des Vortags (24h zuvor: 0,0927 USD), was einem Rückgang von rund 9,9 % entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit etwa 2.654.257.480 USD und gibt dem Kursbild ein mittleres bis hohes Risikoprofil im Krypto-Universum.

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA-20 (0,09191 USD) und zeigt über die letzten Candles eine Sequenz aus tieferen Hochs und tieferen Tiefs mit zuletzt einem kurzen Erholungsversuch. Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 0,0807 USD, unmittelbare Widerstände bei 0,0944 USD und 0,1005 USD. Solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage überwiegend bärisch.

Momentum WLFI-Analyse

Der 14er-RSI liegt rechnerisch bei etwa 22,80 und signalisiert überverkaufte Bedingungen. Das Histogramm (MACD-Histogramm) zeigt eine abnehmende Abwärtsbeschleunigung, was den jüngsten kurzen Rebound stützt.

Volatilität & Risiko

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell ca. 0,01988 USD (Upper 0,103228 USD / Lower 0,083352 USD), was im Verhältnis zum Kurs eine erhöhte Volatilität bedeutet. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase nach dem starken Rückgang, Risiko kurzfristig erhöht.

Kurzfristige Prognose WLFI

Kurzfristig bleibt die Prognose für WLFI neutral bis bärisch, da der Kurs unter dem EMA-20 notiert und das Momentum überverkauft ist. Unterstützungen: 0,0807 USD (aktuelles Tief) und danach rund 0,0720 USD; Widerstände: 0,0944 USD und 0,1005 USD. Ein stabiles Tagesschlusskurs über 0,0944 USD würde kurzfristig Entspannung bringen und das Erholungs-Szenario aktivieren, während ein Bruch unter 0,0807 USD weiteres Abwärtsrisiko eröffnet. Anleger, die die Krypto-Entwicklung 2026 verfolgen, sollten Stop-Management beachten und das Verhältnis von Chance zu Risiko strikt prüfen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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